Le 66e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), s’est tenu dimanche 15 décembre à Abuja sous la présidence de Bola Tinubu. A l’occasion, les chefs d’Etat et de gouvernement se sont penchés sur la situation socio-politique, économique et sécuritaire de la sous-région ouest-africaine.

Les résolutions du 66e sommet ordinaire de la CEDEAO

Réunis pour discuter de la situation socio-politique, économique et sécuritaire de la sous-région, les dirigeants de la CEDEAO ont pris plusieurs décisions allant dans l’intérêt général de la région ouest-africaine. Ils ont acté le départ du Burkina Faso, Mali et Niger de l’organisation à partir du 29 janvier 2025 mais une période de transition de 6 mois sera accordée pour permettre aux co-facilitateurs sénégalais Bassirou Diomaye Faye et togolais Faure Gnassingbé, d’essayer de ramener les trois pays sur leur décision avant échéance de la période transitoire.

Les dirigeants de l’institution régionale ont également abordé d’autres questions importantes, notamment la situation économique de la région, le développement des infrastructures et la coopération régionale. Ils ont convenu de renforcer la coopération entre les États membres afin de faire face aux défis communs.

Communiqué final du 66e sommet ordinaire de la CEDEAO

