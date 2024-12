Le prix du cacao sur le marché de la Côte d’Ivoire connaît une flambée par rapport à l’année dernière. Cette augmentation de prix est causée par l’inquiétude sur la production chez les deux leaders mondiaux, qui sont la Côte d’Ivoire et le Ghana. Ainsi, une partie de la récolte sera utilisée pour honorer un certain nombre de contrats restés en suspens.

La cherté du cacao sur le marché ivoirien

La tonne de cacao s’élève actuellement à un prix de 12 000 dollars. Un coût élevé par rapport à l’année dernière, même si la production de cette année a connu une augmentation par rapport à celle de l’an dernier, qui avait chuté d’un quart chez les deux leaders mondiaux. Cette année, selon les statistiques de l’ICCO (Organisation Internationale du Cacao), la production a enregistré une hausse de +34 %, soit 187 000 tonnes à la fin de la première semaine de décembre.

Toutefois, cette quantité n’a pas atteint de records, car elle reste inférieure de 10 % à celle des deux années précédentes.

Causes de la cherté du cacao

Bien que la production de cacao ait augmenté, elle demeure insuffisante pour atteindre les niveaux records des deux dernières années. Cette baisse de 10 % suffit à inquiéter les opérateurs, car une partie de la récolte actuelle sera utilisée pour honorer des contrats qui n’avaient pas pu être respectés l’année dernière en raison d’une pénurie de fèves.

En revanche, une question taraude les esprits : la récolte 2024-2025 suffira-t-elle à combler le déficit de l’année dernière et à répondre aux besoins de cette année ? Cette incertitude est à l’origine des prix élevés actuels. En effet, il est impératif d’approvisionner pour combler les stocks mondiaux (portuaires à Anvers, Hambourg et Amsterdam, ainsi que les stocks chez les industriels), qui diminuent dans les entrepôts des pays producteurs et à destination.

Toutefois, le prix actuel pourrait encore augmenter à la suite des calculs du communiqué de l’ICCO prévu pour février 2025. Dans les trois prochains mois, si la tension s’amplifie, de nouvelles hausses pourraient être observées.