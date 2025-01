La balance commerciale des six pays membres de la CEMAC a connu une baisse d’environ 2 %. Ainsi, la zone de la CEMAC a enregistré 6 983,8 milliards FCFA en 2024, contre 7 090,6 milliards FCFA en 2023, ce qui montre une légère diminution au niveau de leur balance commerciale.

Une baisse malgré une amélioration des termes de l’échange

La BEAC (Banque des États d’Afrique centrale) a effectué une estimation sur la balance commerciale des pays membres de la CEMAC qu’elle a publiée en décembre dernier. Selon la BEAC, la zone de la CEMAC exporte davantage de produits de base qu’elle n’en importe de l’extérieur. Néanmoins, cet avantage a diminué en 2024, malgré une amélioration des termes de l’échange (+1,2 % en 2024 contre -16,5 % en 2023). En glissement annuel, les pays membres de la CEMAC ont enregistré un excédent de 6 983,8 milliards FCFA (environ 11 milliards d’euros) en 2024, contre 7 090,6 milliards FCFA en 2023.

Une contraction des prix des produits exportés

Les pays de la CEMAC exportent plusieurs produits, tels que les ressources extractives (pétrole brut, GNL, or, diamant), les produits agricoles et le bois (riz, café, cacao, tabac, huile de palme). Cependant, les cours de ces produits ont diminué en 2024, entraînant une baisse de l’indice des prix des exportations à 79,5 en septembre 2024 contre 89,9 en septembre 2023. Cette baisse est due à la contraction des prix du pétrole, du fer et du diamant. En conséquence, la CEMAC n’a pas réalisé autant d’exportations qu’en 2023. La valeur des exportations de biens a enregistré une légère hausse de +2,6 %, tandis que les importations ont progressé de +5,2 %.

Des disparités entre les pays membres

Sur le plan individuel, le Cameroun a tiré vers le bas la balance commerciale de la CEMAC avec un déficit de 974,7 milliards FCFA, bien que ce dernier se soit amélioré de 15 % par rapport à l’année précédente. La République centrafricaine (RCA) a également enregistré un déficit de 187,1 milliards FCFA, tandis que le solde de la balance des quatre autres pays est excédentaire. Le Gabon et le Congo sont en tête avec respectivement 3 256,1 milliards et 2 447,6 milliards FCFA d’excédent en 2024.