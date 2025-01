À l’orée de la nouvelle année 2025, la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique) a révélé son budget pour les cinq prochaines années. Pour son 9ᵉ plan quinquennal, le conseil d’administration de la structure financière a approuvé un budget record de 18,375 milliards de dollars (11 695 milliards de FCFA). Une bonne nouvelle pour les pays partenaires qui pourront compter sur la BADEA.

11 695 milliards de FCFA : un chiffre record pour la BADEA

Créée en 1975, la BADEA se distingue par sa mission exclusive de développement en Afrique subsaharienne. Elle offre des financements et des initiatives pour attirer les capitaux arabes et internationaux. Cependant, en 50 ans d’existence, l’institution financière arabe n’a jamais atteint un budget de 11 695 milliards de FCFA, soit 18,375 milliards de dollars. Ce budget constitue donc un record dans l’histoire de la BADEA. Comparé au 8ᵉ plan quinquennal, on observe une hausse considérable de 120 %. Ce plan s’étend de 2025 à 2029.

Selon Dr Fahd Aldossary, président du conseil d’administration de la BADEA, cette hausse prouve leur engagement à remplir leur mission. « L’augmentation substantielle du financement reflète notre engagement indéfectible envers notre mission et notre confiance dans le potentiel de l’Afrique. Ce 9ᵉ plan quinquennal ambitieux marque une étape importante dans le parcours de la BADEA en faveur du développement de l’Afrique », a déclaré la première autorité de la banque.

Objectifs de la BADEA à l’horizon 2030

Le budget record de la BADEA est orienté par sa stratégie 2030, qui contient plusieurs objectifs. Il vise à moderniser les infrastructures, favoriser l’industrialisation, promouvoir l’entrepreneuriat ainsi que l’essor des chaînes de valeur agricoles. Ce projet entend également renforcer le commerce et le secteur privé. Cela permettra de générer des emplois durables sur le continent afin d’accroître la résilience et la compétitivité de l’Afrique.