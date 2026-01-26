Centrafrique : les félicitations d’Emmanuel Macron à Touadéra

Réélu à la tête de la Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra a reçu les félicitations du président français, Emmanuel Macron.

Centrafrique : Macron félicite Faustin-Archange Touadéra

Le président français Emmanuel Macron, s’est entretenu ce samedi 24 janvier 2026 avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Il l’a félicité pour sa victoire à l’élection présidentielle qui a été officialisée dans la semaine, a annoncé l’Élysée. « Le président de la République s’est entretenu ce jour par téléphone avec le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra. À cette occasion, il l’a félicité pour sa réélection ainsi que pour la tenue des élections générales, qui témoignent des efforts engagés en faveur du rétablissement de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire », a communiqué la présidence française.

« Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur attachement au renforcement du partenariat bilatéral, dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en avril 2024 », a ajouté l’Élysée. Cette feuille de route consacrait la relance des relations bilatérales qui s’étaient fortement dégradées alors que l’influence de la Russie se renforçait.

Pour rappel, Faustin Archange Touadéra, président depuis 2016 en Centrafrique, a été réélu pour un troisième mandat avec 77,90% des voix. Des chiffres du scrutin du 28 décembre proclamés lundi dernier par la Cour constitutionnelle.

Faustin Archange Touadéra est fortement critiqué par l’opposition au pays pour avoir fait adopter en 2023 une nouvelle constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir. Son principal opposant, Anicet George Dologuélé, avait même dénoncé une « fraude massive » lors du scrutin.