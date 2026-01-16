© Présidentielle en Centrafrique : Henri-Marie Dondra renonce à ses recours

En Centrafrique, l’ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra, a surpris tout le monde. Il a renoncé à ses recours contre les élections présidentielles devant le Conseil constitutionnel.

Centrafrique : l’ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra retire ses recours

Alors qu’il est arrivé troisième à la présidentielle de fin décembre 2025 en Centrafrique, selon les chiffres provisoires, l’ancien Premier ministre Henri-Marie Dondra renonce déjà au combat. Il était pourtant l’un des plus fervents critiques des scrutins organisés le 28 décembre. Il demandait l’annulation de la présidentielle et la dissolution de l’agence électorale ANE.

Dans une vidéo de quatre minutes, enregistrée dans son bureau et diffusée sur ses réseaux sociaux, Henri-Marie Dondra a déclaré renoncer définitivement à tout recours devant le Conseil constitutionnel. « Même si nous étions allés devant le Conseil constitutionnel, je ne pense pas que nous aurions eu gain de cause… J’espère que les nouvelles autorités qui viendront auront à coeur de rassembler toutes les sensibilités de notre pays, afin que dans u ndailogue national nous puissions arriver à taire nos différences », a expliqué l’ancien Premier ministre de la Centrafrique.

Cette décision surprenante soulève de nombreuses interrogations. Mais, Henri-Marie Dondra rassure : « J’ai occupé de très nombreuses fonctions dans notre pays. Je ne pense pas que cela soit mon combat. Je ne subis aucune pression de qui que ce soit, même si j’ai vécu des intimidations fortes, mais cela n’a jamais influencé mon engagement politique », poursuit Henri-Marie Dondra.

Pour une grande partie de l’opposition et de la société civile, ce revirement est une capitulation politique, voire une trahison des engagements pris envers les électeurs et les militants. En Centrafrique, l’Autorité nationale des élections (ANE) a annoncé lundi 5 janvier la victoire du président Touadéra au premier tour de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier.