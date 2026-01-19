Centrafrique : les résultats définitifs confirment la réélection de Touadéra

Durée de lecture : 2 minutes
Présidentielle en Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra déclaré vainqueur
© Présidentielle en Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra déclaré vainqueur

En Centrafrique, le Conseil constitutionnel a proclamé ce lundi 19 janvier 2026 la réélection du président Faustin-Archange Touadéra. Il s’offre donc un troisième mandat à la tête du pays. Le Conseil a même jugé irrecevable sur la forme le recours en annulation déposé par son principal adversaire, Anicet-Georges Dologuélé.

Présidentielle en Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra définitivement réélu

En Centrafrique, le président sortant Faustin-Archange Touadéra a obtenu finalement 77,90% des suffrages, contre 76,15% selon les chiffres provisoires de l’Agence nationale des élections (ANE). Avec un peu plus de 100 000 voix supplémentaires, Touadéra dépasse le cap symbolique du million de suffrages obtenus, selon le Conseil constitutionnel. L’instance a aussi revu à la hausse la participation, de 52,42 à 64,42%.

Tous les autres candidats gagnent des voix mais perdent des pourcentages. Le principal rival du président, Anicet-Georges Dologuélé, passe de 14,66 à 13,5% ; Henri-Marie Dondra est relégué en-dessous de la barre des 3% ; et les quatre autres candidats sont crédités de moins de 2%.

Présidentielle en Centrafrique : Henri-Marie Dondra renonce à ses recours
Centrafrique : les funérailles de Edmé Zawelé sont organisées à Bangui sans son corps. 
Guinée-Bissau : la curieuse indifférence de la communauté internationale – Analyse
Législatives en Centrafrique : Le MCU largement en tête

Il faut noter que le Conseil constitutionnel a aussi décidé de rejeter sur la forme, pour des dépôts de pièces hors délais, les deux recours qui avaient été déposés. Il s’agit de celui d’Anicet-Georges Dologuélé, qui demandait l’annulation pure et simple du scrutin, après avoir dénoncé de multiples irrégularités lors du processus électoral. Ce dernier espérait que le Conseil « prendrait ses responsabilités », accusant l’Autorité nationale des élections d’avoir « triché » et « menti » sur les chiffres. L’autre recours était celui du parti au pouvoir MCU qui visait spécifiquement quatre circonscriptions considérées comme des fiefs de l’opposant.

Sil avait demandé la dissolution de l’ANE, Henri-Marie Dondra a finalement décidé de renoncer à sa saisine, estimant qu’elle n’aboutirait pas.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026