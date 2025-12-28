Election générale : les Centrafricains votent en ce moment sur l’ensemble du territoire.

Les Centrafricains accomplissent en ce moment, leurs devoirs civiques. C’est depuis six heures du matin, heure locale, que les opérations de vote comptant pour la présidentielle et les législatives de 2025 ont démarré sur l’ensemble du territoire.

L’enjeu de cette consultation générale, est marqué par la candidature de Faustin-Archange Touadéra du parti au pouvoir le MCU. Il est candidat à sa propre succession, et va tenter de briguer un troisième mandat à la tête de la Centrafrique. Ses principaux adversaires directs vont être, Anicet-Georges Dologuélé du parti URCA, et Henri-Marie Dondra de l’UNIR -RCA.

Pour cette présidentielle, tous les candidats ont eu deux semaines, du 13 au 26 décembre 2025 afin de dérouler leurs programmes auprès du peuple Centrafricain. La campagne électorale, a été marquée par deux incidents majeurs.

Le premier incident concerne, Henri-Marie Dondra. Il avait dénoncé dans un point de presse à Bangui, l’interdiction qui lui est signifiée de se déplacer le 12 décembre 2025 dans la ville de Bossangoa, afin de rencontrer ses sympathisants.

Le deuxième incident, a été dénoncé par Anicet-Geoges Dologuélé. Dans la journée du 23 décembre 2025, son équipe de campagne avait signalé l’empêchement d’un meeting en présence du candidat, au stade de la ville de Bouar. il a aussi dénoncé dans un courrier du 27 décembre 2025 adressé au Président du l’ANE, plusieurs faits de nature à mettre en péril, « la neutralité et la crédibilité » de l’institution.

Mais dans un dernier message adressé aux Centrafricains le 27 décembre 2025, Mathias Morouba, Président de l’Autorité Nationale des Elections (ANE), rappelle que « toute tentative de fraude, de manipulation ou de violence électorale est non seulement contraire à l’esprit démocratique, mais également passible de sanctions prévue par la loi ».

Pour cette consultation générale, près de 2,3 millions Centrafricains sont concernés, et 6762 bureaux de vote répartis dans 3910 centres de vote sont ouverts. Les frontières terrestres et aériennes sont aussi fermées, du 27 décembre 2025 à minuit jusqu’à ce jour à minuit pour garantir la sérénité de cette élection en Centrafrique.