Centrafrique : les funérailles de Edmé Zawelé sont organisées à Bangui sans son corps. 

Durée de lecture : 2 minutes
Edmé Zawelé 14.12.2025
© Edmé Zawelé dans la ville Bambouti - Profil Facebook du 14.12.2025

L’émotion et la tristesse étaient au rendez-vous ce 08 et 09 janvier 2026, au sein de la famille et à la Paroisse Notre Dame de Fatima à Bangui.  Dans une cérémonie religieuse, les parents, amis et proches du fonctionnaire Centrafricain abattu par les rebelles dans la ville de Bambouti, lui ont rendu un dernier hommage.

Selon une communication du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Edmé Zawélé a été abattu par les miliciens de Azandé Ani Kpi Gbe le 28 décembre 2025. Il a été ensuite, enterré localement le 30 décembre 2025.

Les circonstances du décès du fonctionnaire Centrafricain, restent non élucidées. En revanche, lors de cette attaque rebelle ayant coûté la vie au défunt, la Sous-préfète de Bambouti, Koumba Ndiaye et quelques agents de l’Etat dans la ville, ont été enlevés par les mêmes rebelles. A ce jour, aucune information officielle n’a filtré suite à ce tragique incident survenu le jour de la dernière consultation générale en Centrafrique.  

Guinée-Bissau : la curieuse indifférence de la communauté internationale – Analyse
Législatives en Centrafrique : Le MCU largement en tête

Pour le moment, les parents de la Sous-préfète et plusieurs associations, multiplient les déclarations auprès des médias et en ligne, afin d’obtenir sa libération ainsi que celle de ses codétenus.

Présidentielle en Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra déclaré vainqueur
Centrafrique : ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité en 2025

Edmé Zawélé qui a été abattu et enterré loin des siens, est un Socio-Anthropologue qui a été formé au lycée de Fatima et à l’Université de Bangui en Centrafrique. Il est cadre au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale. Il est aussi, le Coordonnateur résident du Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4) dans la Préfecture du Haut Mbomou. C’est dans le cadre de ses activités professionnelles, qu’il a croisé le chemin de ces miliciens. 

Azandé Ani Kpi Gbe, aussi appelé Wagner ti Azandé, est une milice qui est active depuis 2023, dans la préfecture du Haut Mbomou en Centrafrique. Ces miliciens marquent leur présence, par des attaques et des enlèvements sur un fond de revendication politique.    

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026