Centrafrique : les funérailles de Edmé Zawelé sont organisées à Bangui sans son corps. 

L’émotion et la tristesse étaient au rendez-vous ce 08 et 09 janvier 2026, au sein de la famille et à la Paroisse Notre Dame de Fatima à Bangui. Dans une cérémonie religieuse, les parents, amis et proches du fonctionnaire Centrafricain abattu par les rebelles dans la ville de Bambouti, lui ont rendu un dernier hommage.

Selon une communication du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale, Edmé Zawélé a été abattu par les miliciens de Azandé Ani Kpi Gbe le 28 décembre 2025. Il a été ensuite, enterré localement le 30 décembre 2025.

Les circonstances du décès du fonctionnaire Centrafricain, restent non élucidées. En revanche, lors de cette attaque rebelle ayant coûté la vie au défunt, la Sous-préfète de Bambouti, Koumba Ndiaye et quelques agents de l’Etat dans la ville, ont été enlevés par les mêmes rebelles. A ce jour, aucune information officielle n’a filtré suite à ce tragique incident survenu le jour de la dernière consultation générale en Centrafrique.

Pour le moment, les parents de la Sous-préfète et plusieurs associations, multiplient les déclarations auprès des médias et en ligne, afin d’obtenir sa libération ainsi que celle de ses codétenus.

Edmé Zawélé qui a été abattu et enterré loin des siens, est un Socio-Anthropologue qui a été formé au lycée de Fatima et à l’Université de Bangui en Centrafrique. Il est cadre au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale. Il est aussi, le Coordonnateur résident du Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-4) dans la Préfecture du Haut Mbomou. C’est dans le cadre de ses activités professionnelles, qu’il a croisé le chemin de ces miliciens.

Azandé Ani Kpi Gbe, aussi appelé Wagner ti Azandé, est une milice qui est active depuis 2023, dans la préfecture du Haut Mbomou en Centrafrique. Ces miliciens marquent leur présence, par des attaques et des enlèvements sur un fond de revendication politique.