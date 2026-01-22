Centrafrique : ces défis qui attendent Touadéra pour son 3e mandat

En Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra a été réélu en tant que Président après les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Le chef de l’État va donc entamer un troisième mandat, qui sera d’une durée de sept ans. Mais, plusieurs défis l’attendent.

Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra face aux défis sécuritaire

Le principal défi pour le Président Faustin-Archange Touadéra à la tête de la Centrafrique, est de « consolider les acquis sécuritaires récents », selon les propos de Charles Bouessel, chercheur à l’International Crisis group. Le chef de l’État centrafricain se prévaut des accords signés avec plusieurs groupes rebelles l’an dernier. Touadéra devra donc désormais s’assurer qu’ils perdurent, au contraire des précédents.

En effet, la situation dans les régions périphériques du pays demeure instable. Le principal foyer de violence est la province du Haut-Mbomou, dans le sud-est, où les civils subissent les exactions des mercenaires russes comme de la milice AAKG. Durant donc le prochain mandat de Faustin-Archange Touadéra, il faudra transformer les partenariats sécuritaires, en premier lieu avec la Russie, puisque le Kremlin pousse pour remplacer Wagner par Africa corps.

« Une priorité de moyen terme est de mettre sur pied une armée professionnelle, représentative et financée », a ajouté Charles Bouessel au micro de RFI. Celui-ci souligne également le besoin de renforcer les coopérations avec les pays voisins, et d’accélérer le redéploiement de l’État dans les provinces pour faire face à la criminalité et aux conflits liés aux ressources foncières et naturelles.

D’un autre, à Bangui, on s’inquiète également de l’avenir de la Minusca. La mission de l’ONU doit faire d’importantes économies, et le nombre de casques bleus et les moyens matériels pourraient décroître fortement, ce qui vient s’ajouter au désengagement financier des bailleurs internationaux aux importantes conséquences sociales et humanitaires, dans un pays où le taux de pauvreté demeure supérieur à 70%.