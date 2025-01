Chris Brown a lancé un cri de cœur sur son compte Instagram. L’artiste qualifie la situation en République Démocratique du Congo de « déchirante et inhumaine ».

Chris Brown s’indigne contre les violences en RDC

Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), ils sont des dizaines de milliers de personnes qui fuient les violences causées par des groupes armés, notamment le M23, dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. Ces populations déplacées vivent dans des conditions précaires, privées d’accès à la nourriture, aux soins de santé et à l’éducation. Face à cette tragédie, Chris Brown n’a pas hésité à exprimer son indignation à ses 144 millions de followers. “Avez-vous vu les vidéos en provenance du Congo ?”, a-t-il interrogé dans sa story Instagram. La star a qualifié la situation dans l’est du Congo de “déchirante et inhumaine”.

Si ces images ont bouleversé l’interprète de “Feel Something”, elles traduisent une réalité quotidienne pour les habitants de cette région, en proie à des conflits depuis des décennies. Ce cri d’alarme de Chris Brown pourrait raviver l’attention internationale sur cette crise humanitaire, qui appelle à une réponse urgente et solidaire.