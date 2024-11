C’est une histoire qui a commencé au sein de Radio Centrafrique, mais qui pourrait finir devant les Juges. Le Journaliste Centrafricain Christian Ndotah, sanctionné depuis quelques mois pour « indiscipline », vient d’annoncer qu’il est convoqué devant le Conseil de discipline le 13 novembre 2024.

Avant l’évènement, Christian Ndotah annonce sa couleur. « Quelque soit l’issue des conclusions du Conseil de discipline, j’ai décidé d’attaquer l’Etat devant le Tribunal administratif » écrit-il, sur sa page officielle ce 9 octobre 2024. « J’ai subi un préjudice », a expliqué Christian Ndotah.

Christian Ndotah rappelle pour soutenir son mécontentement, qu’il était« suspendu de fonction et de solde du 26 juin au 26 septembre 2024 ». En outre explique-t-il dans sa communication, « j’ai repris le chemin de mon département le 27 septembre 2024 ». Hélas regrette Christian Ndotah, « mon certificat de reprise de service n’a pas été signé ». Ainsi, « après trois mois sans salaire, j’ai été encore privé de solde pour le mois d’octobre 2024 », regrette le Journaliste Centrafricain.

Christian Ndotah, indique que suite au silence de l’administration, il avait adressé le 26 septembre 2024 « une lettre au ministre de la communication et au directeur des ressources » humaines. Ce courrier, est resté « sans suite » explique-t-il. « Pourtant la loi est claire » et, « après la fin de la suspension, je dois reprendre le travail et percevoir mon salaire », a indiqué Christian Ndotah.

D’après la décision du 26 juin 2024, Christian Ndotah est suspendu « de fonction et de solde pour une durée de trois (3) mois avec traduction devant le Conseil de discipline ». Et les motifs de cette suspension énumérés dans la décision sont, « mauvaise manière de servir, comportement irresponsable et récidiviste ». Depuis la communication de Christian Ndotah de ce 9 novembre 2024, le ministère de la communication n’a pas encore réagi officiellement.

Il faut savoir, que Christian Ndotah a été aussi Directeur Général de Radio Centrafrique.