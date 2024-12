Mercredi 25 décembre 2024, des scènes de chaos ont marqué le concert de Fally Ipupa à Abidjan. Une bousculade imprévue a éclipsé l’effervescence initiale de l’événement, provoquée par un afflux massif de spectateurs et des lacunes organisationnelles, entraînant des blessures parmi les fans et ravivant les interrogations sur la gestion des grands rassemblements.

D’après des témoins qui se sont confiés à la presse locale, une foule dense s’est formée à l’entrée du lieu, surpassant largement les capacités prévues. Ce déséquilibre, accentué par des problèmes de sécurité, a conduit à des bousculades intenses. Plusieurs fans ont été blessés, certains nécessitant une évacuation vers des hôpitaux. Heureusement, aucune perte humaine n’a été signalée. Les dégâts matériels incluent des barrières de sécurité renversées et une scène temporairement envahie.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Entre inquiétude pour les blessés, critiques à l’encontre des organisateurs et soutien indéfectible à Fally Ipupa, l’incident suscite un vif débat. Face à la situation, les autorités locales et l’équipe de l’artiste ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour identifier les failles dans l’organisation et éviter de telles tragédies à l’avenir.