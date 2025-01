Mercredi 1er janvier 2025, Fally Ipupa était en concert au Gabon à Oyem. Un succès pour la star congolaise. Mais, grâce au dynamisme du Samu social gabonais.

Oyem en fête : Fally Ipupa brille, le Samu social gabonais en héros silencieux

Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, a vibré ce 1er janvier, au son des mélodies de Fally Ipupa. C’était lors d’un concert organisé par l’association Ossimane pour célébrer la Saint-Sylvestre. Au-delà de la prestation exceptionnelle de la star congolaise, cet événement a également mis en lumière l’efficacité et le dévouement du Samu social gabonais, présent pour assurer une assistance médicale de premier ordre. En effet, sous la coordination du Dr Wenceslas Yaba, les équipes du Samu social ont démontré un professionnalisme exemplaire. Dotés de matériel médical de pointe et composés de spécialistes multidisciplinaires, ces humanitaires ont pris en charge plusieurs spectateurs nécessitant des soins. Parmi les cas traités figuraient des malaises liés à la chaleur et à la densité de la foule, des blessures mineures et des épisodes de déshydratation.

Fally Ipupa en concert

La présence proactive du Samu social gabonais a rassuré les milliers de participants venus de toute la région et même au-delà. Grâce à leur planification rigoureuse, aucune urgence sanitaire majeure n’a été déplorée, y compris en présence du couple présidentiel. Les agents, stratégiquement positionnés sur le site, ont permis des interventions rapides et efficaces, renforçant le sentiment de sécurité parmi les spectateurs. Par ailleurs, dans le cadre de leur initiative phare nommée Urgence Sanitaire et Sociale de Proximité (USSP), les médecins et soignants du Samu social se sont également déployés dans divers points clés de la capitale du Woleu-Ntem. Ils y ont apporté des soins, distribué de la nourriture et des vêtements, témoignant ainsi de leur engagement indéfectible envers les populations locales.

Ce concert restera gravé dans les mémoires, non seulement pour la performance inoubliable de Fally Ipupa, mais aussi pour la gestion irréprochable des urgences médicales par le Samu social gabonais.