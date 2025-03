L’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellé puis relâché à Brazzaville. Son arrestation a eu lieu alors qu’il s’apprêtait à donner une conférence de presse sur le Franc CFA. Cet incident met en lumière les tensions autour de sa figure et de ses prises de position.

Arrestation et libération rapide de Kemi Seba

Lundi 31 mars 2025, les agents de la Central Intelligence and Documentation (CID) arrêtent Kemi Seba. Il se trouve à Brazzaville, prêt à animer une conférence de presse sur le Franc CFA. Quelques heures plus tard, il est relâché. L’information est confirmée par Africaho. Kemi Seba réagit à sa libération. Il remercie ses « ennemis » d’avoir fait de la publicité autour de son thème. « Kemi Seba déjà libre après son arrestation et l’interdiction de la conférence sur le Franc cfa. Merci à nos ennemis de refaire autant de publicité sur ce thème néocolonial en nous arrêtant », écrit-il.

Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier à Brazzaville, commente l’arrestation. Il regrette l’absence d’un échange sur les perspectives de Kemi Seba. Certains voient en lui un « agitateur politique ». D’autres le considèrent comme un « panafricaniste engagé ». « un agitateur politique se drapant sous le manteau du panafricanisme pour régler ses vieux comptes avec la France », souligne le journaliste. « un panafricaniste engagé des temps modernes, désireux de décomplexer les relations entre la France et l’Afrique », ajoute-t-il.

Cette arrestation s’inscrit dans un parcours mouvementé. Kemi est régulièrement interpellé ou expulsé de plusieurs pays africains. Ses discours radicaux suscitent des réactions vives. Les autorités congolaises ne communiquent pas officiellement sur l’affaire.

Réactions et perspectives

L’arrestation de Kemi Seba provoque des réactions contrastées. Les partisans du panafricanisme dénoncent une atteinte à la liberté d’expression. Ils soulignent l’importance du débat sur le Franc CFA. Les critiques de l’activiste mettent en avant ses prises de position controversées. Ils remettent en question sa légitimité à s’exprimer sur des sujets économiques et politiques. L’incident relance le débat sur les relations entre l’Afrique et la France.

Il met en lumière les tensions autour de l’influence française sur le continent. L’avenir des conférences de Kemi Seba en Afrique reste incertain. Les autorités africaines pourraient renforcer leur surveillance de ses activités. Les organisations panafricanistes pourraient intensifier leur soutien à l’activiste.