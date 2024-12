En Côte d’Ivoire, une opération de contrôle routier menée par les forces de police de Vavoua a conduit dans un premier temps à l’interpellation d’un individu soupçonné d’utiliser une ambulance administrative réformée pour le transport illégal de corps.

Une ambulance réformée utilisée pour transporter des corps en Côte d’Ivoire, le conducteur et son propriétaire interpellés

Selon les informations de la Direction générale de police nationale de Côte d’Ivoire, c’est dans le cadre de l’opération épervier 10 sur les routes qu’un véhicule ambulance a été soumis à un contrôle de routine, jeudi 26 décembre dernier. Le véhicule, conduit par un certain K.A. (34 ans), présentait de nombreuses anomalies : absence d’assurance, défaut de mutation et visite technique périmée.

Lors de l’interrogatoire, il s’est avéré que l’ambulance, initialement destinée au service public et retirée du parc automobile de l’administration, avait été détournée de sa fonction initiale pour servir au transport de corps. Le nouvel acquéreur, afin d’échapper aux contrôles routiers, avait délibérément décider de ne pas procéder à la mutation du véhicule en son nom.

Le conducteur et le propriétaire du véhicule ont été placés en garde à vue au commissariat de police de la ville de Vavoua en Côte d’Ivoire. Et une enquête a été ouverte afin de déterminer l’étendue de cette activité illégale et d’identifier d’éventuels complices.