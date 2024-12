Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé la fermeture des bases militaires étrangères dans le pays. Cette décision marque une volonté de réévaluer les relations avec la France, notamment concernant les accords de défense en vigueur. Le président Faye, lors d’une interview, avait déjà exprimé des réserves sur la présence militaire étrangère au Sénégal.

Ousmane Sonko: vers une souveraineté renforcée et une réorientation diplomatique

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé la prochaine fermeture des bases militaires étrangères lors de sa Déclaration de politique générale. Cette décision s’inscrit dans une révision des relations entre le Sénégal et la France, une dynamique déjà amorcée par le président Faye. Ce dernier, dans une interview à France 2 en novembre, a rassemblé l’opinion publique sur l’équilibre des accords de défense : « En tant que Français, acceptez-vous des troupes sénégalaises stationnées en France ? »

Les accords en vigueur, signés en 2012, permettent à 350 militaires français de stationner au Sénégal tout en offrant au pays un soutien logistique et des formations. Malgré cette annonce, aucun calendrier précis pour le retrait des troupes n’a été établi. Le traité impose toutefois un préavis de six mois pour garantir une transition ordonnée et éviter tout impact majeur sur la sécurité nationale.

Cette réorientation diplomatique traduit la volonté du Sénégal de renforcer son autonomie stratégique. Ousmane Sonko, dans son discours, a affirmé que cette démarche reflétait une aspiration populaire à une souveraineté renforcée dans les relations internationales.

En parallèle, Ousmane Sonko a dévoilé une nouvelle vision pour la diplomatie sénégalaise. Ce recentrage vise à promouvoir les diplomates de carrière tout en intensifiant les relations avec les pays africains. « Nous revenons aux fondamentaux », at-il déclaré, soulignant l’importance de représenter dignement le Sénégal sur la scène internationale.

Cette stratégie inclut un renforcement des coopérations intra-africaines, mettant en avant les intérêts communs des pays du continent. Par cette décision, le Sénégal affirme son rôle de leader régional, tout en répondant aux attentes d’une population soucieuse de son indépendance face aux anciennes puissances coloniales.

La fermeture des bases militaires et cette réorientation diplomatique traduisent une volonté claire de marquer un tournant historique pour le Sénégal.