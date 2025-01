En Côte d’Ivoire, une importante saisie de café a été réalisée le 8 janvier dernier à Korhogo. Quatre tonnes de café brut, dissimulées sous des cargaisons d’amidon et d’ignames dans un camion immatriculé au Mali, ont été interceptées par les autorités. Cette découverte a conduit à l’interpellation de dix personnes, dont des agents publics.

10 personnes interpellées pour trafic de café en Côte d’Ivoire, une enquête ouverte

Le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan, Koné Braman Oumar, a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour corruption, exportation illégale de produits agricoles et blanchiment de capitaux en Côte d’Ivoire. Selon les investigations, les 52 sacs de café découverts et saisis provenaient de Bouaké et étaient destinés à être exportés illégalement vers Bamako.

En effet, ce trafic illégal porte un préjudice important à l’économie nationale et à la filière café ivoirienne. Dans son communiqué, le procureur a rappelé que l’exportation de produits agricoles sans les agréments nécessaires constitue une infraction pénale passible de sanctions pénales.

Cette affaire met en lumière l’importance de lutter contre les trafics illicites qui nuisent à l’économie nationale et à la réputation de la Côte d’Ivoire à l’international.