Les forces de sécurité de Côte d’ivoire ont réalisé une importante saisie de cacao dans la localité de Diawala, dans le département de Ouangolodougou. Elles ont réussi à intercepter une cargaison de 75 tonnes de cacao destinée à la contrebande vers un pays voisin. Cette opération, menée en février, a été saluée par le préfet Touré Djamatigui lors de la cérémonie mensuelle de salut aux couleurs, le lundi 3 mars 2025.

Lutte contre le trafic : une cargaison massive de cacao interceptée à la frontière de Côte d’Ivoire

Selon les informations, la cargaison, en provenance de Bouaflé et de Gobazra, avait traversé une grande partie de la Côte d’Ivoire avant d’être interceptée à Diawala. « Le cacao qui a été saisi ici est venu de Bouaflé, Gobazra. Il a traversé toute la Côte d’Ivoire pour venir se retrouver à Diawala en partance pour les pays frontaliers. De Gobazra jusqu’à Diawala, il y a des forces de l’ordre. Mais ce sont nos forces à Diawala ici qui ont découvert qu’il y avait du cacao dans le camion », a souligné le préfet, mettant en évidence l’efficacité des forces de sécurité locales.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour lutter contre la fraude et le commerce illicite des produits agricoles. Le préfet a profité de cette cérémonie pour exhorter les forces de sécurité à redoubler de vigilance et à poursuivre leurs actions pour contrer ces pratiques qui nuisent à l’économie nationale. L’autorité préfectorale n’a également pas manqué de souligner la détermination des forces de sécurité à mettre fin au commerce illicite et à protéger les ressources du pays.