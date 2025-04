La Côte d’Ivoire a effectué la 10ᵉ édition du Salon de l’Architecture et du Bâtiment (ARCHIBAT) la semaine dernière. Cette dixième édition s’estompe tenu au Parc des Expositions du pays, sous le thème « Architecture et renouvellement urbain ».

Organisé par l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire, cet événement a rassemblé des professionnels du secteur pour discuter des défis et des opportunités liés à la transformation des villes ivoiriennes.

Une plateforme pour repenser l’urbanisme en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, l’ARCHIBAT 2025 a servi de cadre pour aborder les enjeux du renouvellement urbain, notamment dans un contexte marqué par des opérations de déguerpissement et de démolition de quartiers précaires à Abidjan. Le président de l’Ordre des Architectes du pays, Joseph Amon, a souligné l’importance de l’architecture dans la réorganisation et la valorisation des espaces libérés, en mettant l’accent sur des solutions durables et esthétiques.

Pour la première fois, le salon a accueilli un Pavillon International, réunissant environ 150 exposants de divers pays. Cette initiative visait à favoriser les échanges entre les acteurs locaux et internationaux du secteur de l’architecture et du bâtiment. Des architectes de la sous-région ouest-africaine et d’autres continents ont participé à l’événement, reflétant l’envergure croissante d’ARCHIBAT.

Outre les expositions, ARCHIBAT 2025 a proposé un programme diversifié comprenant des conférences, des panels, des rencontres B2B, un forum économique sur les opportunités d’affaires dans le secteur du BTP en Côte d’Ivoire, ainsi que des concours tels que celui du meilleur artisan. L’Archibat Academy a également permis aux étudiants en architecture de présenter des projets innovants pour l’aménagement des espaces urbains.

En somme, ARCHIBAT 2025 s’est affirmé comme une plateforme incontournable pour la réflexion et l’action en faveur du renouvellement urbain en Côte d’Ivoire, en réunissant les compétences et les expertises nécessaires pour bâtir des villes durables et inclusives.