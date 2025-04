L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire et le Réseau Pasteur Afrique organiseront deux grandes rencontres internationales en avril 2025 à Abidjan. Cette rencontre vise à promouvoir les activités des dix instituts africains du Réseau Pasteur. Cette rencontre contribuera à l’élaboration d’un plan d’action de l’institut pour une periode de cinq ans

Deux rencontres importantes en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire constitue un acteur clé dans le développement du continent africain. Ce pays est une terre sur laquelle la plupart des institutions qui œuvre pour le bien du continent siège ou qui abrite des réunions de réflexion pour le développement. Ainsi, du 14 au 15 avril 2025, l’Institut Pasteur accueillera une réunion axée sur la surveillance des eaux usées, sous le thème : « Renforcement de la surveillance de la santé publique en Afrique ». L’objectif est d’harmoniser les actions de dix instituts africains du Réseau Pasteur (dont ceux d’Algérie, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de Madagascar, etc.) autour de la mise en place d’un réseau de laboratoires pour surveiller les maladies infectieuses, notamment entériques.

La seconde réunion, prévue du 15 au 16 avril, portera sur le renforcement de la collaboration régionale et des systèmes de santé en Afrique. Il s’agira d’élaborer une feuille de route pour les cinq prochaines années, tout en consolidant les capacités institutionnelles et l’accès aux financements. Le Pasteur Network, présent dans 25 pays, fédère plus de 30 instituts engagés dans la réponse aux crises sanitaires mondiales à travers la recherche, l’innovation et une approche collaborative.