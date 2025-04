La Côte d’Ivoire a reçu un accord de financement de 111 milliards FCFA pour la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. Ainsi, ce financement par prêt est issu de plusieurs institutions financières comme la BAD, le Fonds africain de développement, tous en collaboration avec l’État ivoirien.

Côte d’Ivoire, 111 milliards FCFA pour booster le développement

En Côte d’Ivoire, une partie du Conseil des ministres a porté sur la ratification des prêts de 110 milliards de FCFA. Un fonds dédié à l’élaboration des projets structurants pour le développement économique et social du pays.

En effet, d’après le compte rendu du porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, ce fonds est destiné à la réalisation de trois grands projets. En outre, le premier projet, d’un montant de 30,5 millions d’euros, soit un peu plus de 20 milliards de FCFA, a été ratifié dans le but de financer la première phase du programme d’appui à la transformation économique et à la gouvernance inclusive.

A lire aussi : La Côte d’Ivoire atteint 91,37 % des C2D

Ce fonds a été accordé par la Banque Africaine de Développement et la Côte d’Ivoire. Ainsi, ce programme vise à bonifier le budget de l’État, à lutter contre la corruption et à développer les secteurs des transports et de l’énergie. Par ailleurs, le second accord de prêt de 126,3 millions d’euros, soit un peu plus de 82,8 milliards de FCFA, issu du Fonds africain de développement, consiste à promouvoir les compétences de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes.

Cependant, le troisième projet est en quelque sorte la continuité du deuxième projet. Ce dernier est financé à hauteur de 11 millions d’unités comptes, soit un peu plus de neuf milliards de FCFA.Cette continuité consiste à renforcer l’insertion professionnelle des jeunes à travers l’amélioration et l’adéquation de la formation à l’emploi.

En somme, ces financements vont booster le développement de l’employabilité, la productivité, l’entrepreneuriat et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes.