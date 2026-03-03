© Côte d'Ivoire - braquage : une transgenre béninoise échappe à la mort

En Côte d’Ivoire, une personne transgenre et travailleuse de sexe a échappé à la mort dans un braquage. Selon les services de sécurité, la victime est de nationalité béninoise et âgée de 24 ans. Les faits se sont déroulés à Cocody Angré Djorobité 1.

Côte d’Ivoire : une personne transgenre agressée après des rapports intimes

Contactée pour assouvir les plaisirs sexuels d’un homme, la victime se retrouve en danger de mort. Elle a failli perdre la vie par coup de feu et, étrangement, n’eût été la prompte réaction du voisinage. Et pourtant, tout allait bien entre le client et la victime. Le coût de la prestation est conclu à 40 000 FCFA.

La situation va changer de tournure lorsque le client questionne la victime sur son gain mensuel. Sans réfléchir, la victime, qui venait d’avoir des rapports intimes avec son client, s’est confiée. Elle déclare gagner environ 1 million de francs CFA par mois. Cette réponse change brusquement l’attitude du client. Il décide de dépouiller sa partenaire sexuelle.

Un coup de feu manqué

Menacée par une arme à feu, la victime s’exécute et remet les sous. Mais le client en voulait plus. Il arme son pistolet et vise la travailleuse de sexe. Mais le coup ne part pas. Il change alors de stratégie et tente d’étrangler la victime, qui arrive tout de même à se débattre. Dans la foulée, elle a mordu son bourreau au nez, qui ne s’avoue pas vaincu. Il saisit un fil électrique pour parvenir à ses fins d’ôter la vie à la victime. Là encore, elle s’est bien débattue et a tenu jusqu’à l’arrivée des voisins alertés par les cris.

À la vue des secours, l’homme prend la clé des champs et laisse derrière lui un iPhone 16, une babouche, une paire de lunettes et la somme de 619 000 francs CFA appartenant à la victime. Les faits remontent au mardi 20 janvier 2026.