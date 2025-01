En Côte d’Ivoire, les enseignants d’Issia ont décidé de cesser le travail à compter de ce mardi pour protester contre l’agression d’un de leurs collègues. Cette décision intervient après que Richard Kouakou, professeur d’histoire-géographie, ait été blessé par des élèves le 18 décembre dernier.

Violences scolaires à Issia en Côte d’Ivoire : les professeurs réclament justice

Les faits se sont déroulés en décembre dernier au collège Sainte-Trinité dans la ville d’Issia en Côte d’Ivoire. Un groupe d’élèves, désireux d’obtenir des congés anticipés, a semé le trouble dans l’établissement, lançant des projectiles et blessant l’enseignant.

Face à cette situation, les enseignants d’Issia ont exprimé leur indignation et leur colère. Ils demandent que les auteurs de cette agression soient identifiés et punis, et que les frais médicaux de leur collègue soient remboursés.

Dans un communiqué, ils ont souligné que cette violence est inacceptable et qu’elle met en péril leur sécurité et leur capacité à exercer leur métier dans de bonnes conditions.

Ce nouvel incident vient s’ajouter à une longue liste d’actes de violence en milieu scolaire. À travers cet acte, les enseignants d’Issia appellent les autorités à prendre des mesures fermes pour rétablir l’ordre et la discipline dans les établissements scolaires.