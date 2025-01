La Côte d’Ivoire a empêché le passage d’un navire nommé Zimrida depuis le 30 décembre 2024. Ceci en raison des marchandises transportées par celui-ci.

Zimrida, un navire autorisé à accoster au port de la Côte d’Ivoire

Mis à l’arrêt depuis près d’une semaine, la Côte d’Ivoire a finalement donné l’autorisation au Zimrida d’atterir au port de la Côte d’Ivoire. Ce navire avait été retenu à l’entrée des eaux ivoiriennes car il transportait 19 731,381 tonnes de nitrate d’ammonium, une substance couramment utilisée dans les engrais, les techniques pyrotechniques, les herbicides et les insecticides. Cette matière est également utilisée pour la fabrication de protoxyde d’azote, comme absorbant pour les oxydes d’azote, comme ingrédient des mélanges réfrigérants, comme oxydant dans les propulseurs de fusée et comme nutriment pour les levures et les antibiotiques.

Cependant, le nitrate d’ammonium est considéré comme dangereux pour l’être humain lorsqu’il est soumis à des températures extrêmes (200 °C). Pour cette raison, le navire avait été mis à l’arrêt, suscitant une grande polémique après une alerte lancée sur les réseaux sociaux et amplifiée par les médias. Une analyse par des experts avait été requise. Toutefois, Zimrida a été autorisé à accoster au port ivoirien suite à une décision prise lors d’une réunion technique du gouvernement, en présence des experts. Selon un communiqué officiel, le navire ne présente aucun danger pour le port de la Côte d’Ivoire.Un communiqué rassurant

« Le Zimrida, présent dans les eaux ivoiriennes, ne souffre d’aucune avarie et remplit toutes les conditions de sécurité, conformément à la réglementation maritime internationale. Le nitrate d’ammonium n’est pas un déchet toxique, mais plutôt un intrant autorisé et couramment utilisé pour les engrais (activités agricoles) et pour la production d’explosifs à des fins de terrassement (activités minières, réalisation de routes) », précise le communiqué.

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire est habituée aux importations de nitrate d’ammonium. Selon les autorités ivoiriennes, ce produit est régulièrement manutentionné au port d’Abidjan dans des conditions de sécurité appropriées. En 2023, par exemple, la Côte d’Ivoire a importé 38 000 tonnes de cette matière.Sur les 19 731,381 tonnes transportées par le Zimrida, 7 654 tonnes sont destinées à des clients ivoiriens, tandis que le reste est destiné à l’Angola et à la Tanzanie.