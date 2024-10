En Côte d’Ivoire, des milliers de citoyens sont victimes d’arnaques en ligne liées aux prêts. Attirés par des offres alléchantes, ils se retrouvent piégés dans un cercle vicieux d’endettement. Derrière ces pratiques frauduleuses se cachent des réseaux organisés qui utilisent les nouvelles technologies pour extorquer de l’argent. Enquête sur un phénomène qui prend de l’ampleur en Côte d’Ivoire.

Piégés par les crédits express : l’arnaque qui fait des milliers de victimes en Côte d’Ivoire

La plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) a été submergée par des centaines de plaintes de personnes ayant souscrit à des prêts en ligne. Ces victimes, souvent des citoyens de Côte d’Ivoire vulnérables financièrement, se font arnaquer facilement. Selon ces dernières, leur bourreau utiliserait un mode opératoire bien rodé : des offres alléchantes, des taux d’intérêt déguisés, des frais cachés exorbitants et des pratiques de recouvrement agressives.

En effet, ces plateformes frauduleuses, comme « OZZΥΜΟΝΕΥ« , « CASHARROW » ou « CRÉDIT CORNET », ont mis en place des algorithmes sophistiqués pour attirer les emprunteurs en vue de les piéger. Une fois le prêt accordé, les taux d’intérêt explosent, les remboursements deviennent impossibles et les harcèlements ne cessent. Toute chose qui amène les victimes à se retrouver à rembourser plusieurs fois le montant initial emprunté, sous peine de voir leurs proches menacés.

Ainsi, une enquête approfondie menée conjointement par la PLCC et le Laboratoire de criminalistique numérique de Côte d’Ivoire a permis de mettre la main sur une partie de ce vaste réseau. Des interpellations ont été effectuées et les autorités ont mis au jour des mécanismes frauduleux complexes. Ces réseaux criminels utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées pour tromper leurs victimes et blanchir l’argent récolté.

Avec cette situation, les victimes souffrent de stress, d’anxiété et d’isolement. Face à cette menace grandissante, les autorités de Côte d’Ivoire ont intensifié leurs efforts. À cet effet, de nombreuses campagnes de sensibilisation sont menées pour informer la population sur les risques liés aux prêts en ligne. La PLCC travaille en étroite collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile et les banques pour mieux réguler ce secteur.