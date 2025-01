Une délégation ivoirienne s’est rendue au Qatar à la fin du mois de janvier 2025. L’objectif ? Consolider les relations économiques entre les deux pays. Cette mission a été l’occasion de multiplier les rencontres et de signer des accords prometteurs, notamment dans les secteurs de l’immobilier social et de l’autonomisation des femmes.

Côte d’Ivoire et Qatar: un partenariat gagnant-gagnant

Les échanges entre les deux délégations ont porté sur des projets ambitieux. La construction de logements sociaux et le développement de crèches figurent parmi les priorités. « Ces initiatives s’inscrivent dans les objectifs de développement durable poursuivis par la Côte d’Ivoire et nécessitent des partenariats solides avec des investisseurs étrangers », a souligné un membre de la délégation ivoirienne.

La signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) et la Qatar Chamber marque une étape importante dans le renforcement de la coopération économique bilatérale. « Cette signature est une étape essentielle pour explorer pleinement les opportunités de partenariat et dynamiser nos relations économiques », a déclaré Touré Faman, président de la CCI-CI.

Si le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a progressé, il reste encore beaucoup à faire. « Bien que le volume des échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Qatar ait atteint 35 millions de dollars, soit 22 milliards de francs CFA en 2022, ce chiffre demeure modeste par rapport au potentiel économique des deux nations », a rappelé Touré Faman.

Cette visite au Qatar témoigne de la volonté de la Côte d’Ivoire de renforcer son intégration dans l’économie mondiale et d’attirer de nouveaux investissements. Les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, du tourisme et des infrastructures offrent de nombreuses opportunités de coopération.

En multipliant les partenariats avec des pays comme le Qatar, la Côte d’Ivoire confirme sa position de hub économique en Afrique de l’Ouest. Les accords signés lors de cette mission ouvrent de nouvelles perspectives de développement pour les deux pays.