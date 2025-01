La Côte d’Ivoire, à travers la société basée à Abidjan, Valency International Trading SARL, a inauguré ce lundi 27 janvier 2025 sa deuxième usine de traitement de cajou. Cette usine est dédiée à l’épluchage et à l’emballage des noix de cajou.

Une avancée dans le traitement des noix de cajou en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire s’inscrit dans une dynamique de croissance économique grâce à l’industrialisation. Ainsi, la société Valency International Trading SARL, filiale de Valency International spécialisée dans le négoce de matières premières, a mis en place une deuxième usine de traitement des noix de cajou. Cette usine a été construite avec un budget de mise en œuvre de 40 millions USD, soit 25 milliards FCFA.

Ce budget a été cofinancé par des institutions financières norvégiennes, finlandaises, indiennes et sud-africaines. L’usine a une capacité de traitement de 45 000 tonnes de noix de cajou brutes par an. En plus de cette capacité, elle offre des opportunités d’emploi, notamment pour les femmes, qui constitueront 80 % des effectifs grâce aux formations qu’elles ont reçues.

Ces formations portent sur le métier de dépelliculage des amandes, dans le cadre de l’installation de cette unité de transformation. Par ailleurs, une troisième usine, dédiée à la production de biochar (charbon biologique pour l’amendement des sols) ainsi qu’à la production de biocarburant, est également prévue. Celle-ci vise à promouvoir l’économie circulaire en convertissant les déchets agricoles en énergie renouvelable et en matériaux écologiques.

Il convient de souligner que cette deuxième usine est implantée à Attinguié, une localité située à cinquante kilomètres au nord d’Abidjan (Côte d’Ivoire).