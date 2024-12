En Côte d’Ivoire, la mairie de Koumassi organise ce mardi soir un grand spectacle pyrotechnique à la place de l’Espérance. En conséquence, des mesures de circulation exceptionnelles ont été mises en place.

Circulation perturbée ce soir en raison d’un feu d’artifice à Koumassi en Côte d’Ivoire

Selon une note officielle, à partir de 20 heures, le boulevard de l’Unité nationale, entre le grand carrefour et le centre social de Koumassi, sera entièrement fermé à la circulation ce mardi 31 décembre en Côte d’Ivoire. Cette fermeture est nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et faciliter le déroulement du spectacle pyrotechnique prévu à la place de l’Espérance.

Ainsi, des itinéraires de déviation ont été élaborées aux populations afin de leur faciliter la tâche. A cet effet, pour les véhicules venant du boulevard Valéry Giscard d’Estaing, il est conseillé d’emprunter le carrefour Camp Commando ou de rejoindre le boulevard Djéni Kobenan (ex-Gabon) via le couloir de l’hôtel Ibis de Côte d’Ivoire. Quant à ceux empruntant les boulevards de l’Unité nationale et ex-Gabon, des déviations seront mises en place vers la grande mosquée ou vers la Sicogi.

Pour les véhicules empruntant le boulevard de la Mairie, le boulevard sera ouvert dans les deux sens, avec passage uniquement par la pharmacie Soleil. Et les véhicules venant de Gelti via l’hôpital général de Koumassi devront obligatoirement tourner à gauche vers la CIE. Enfin, les véhicules venant de la CIE devront obligatoirement tourner à l’intersection de l’hôpital général.

Les autorités municipales de cette ville de Côte d’Ivoire appellent les usagers de la route à la plus grande prudence et à respecter scrupuleusement la signalisation mise en place. Il est conseillé d’anticiper ses déplacements et de privilégier les transports en commun si possible.