La Côte d’Ivoire a accueilli, du 9 au 12 avril dernier, le forum de coopération économique. Ce forum a rassemblé les pays de l’Afrique centrale ainsi que la Côte d’Ivoire, pays de la région ouest-africaine. Ainsi, au terme de ce forum économique, des mesures et des recommandations ont été formulées par les pays d’Afrique centrale (Cameroun, Tchad, Centrafrique).

Côte d’Ivoire : recommandations pour la croissance du commerce

Lors de la séance du forum de la coopération économique interrégionale en Côte d’Ivoire, il est apparu que les échanges commerciaux entre les deux régions rencontrent des difficultés. Des difficultés qui doivent être surmontées le plus tôt possible afin de permettre à ces échanges de prospérer et à la ZLECAf de mettre en œuvre son plan de travail. À cet effet, au terme du forum, la diplomate Angèle Kouadio a mis l’accent sur quatre recommandations.

La première recommandation est de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les pays participants.La deuxième est de promouvoir l’éducation financière des PME, de développer des financements adaptés aux grands projets structurants, et de valoriser les chaînes de valeur régionales.La troisième recommandation consiste à lever les barrières non tarifaires et à faciliter l’accès aux marchés pour dynamiser la coopération économique sous-régionale.Enfin, la quatrième porte sur le renforcement et la transformation locale des matières premières.

Pour conclure, les autres pays de la région centrale ont demandé l’accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). La mise en place de la numérisation est également jugée importante. En effet, les pays de la région centrale ont opté pour la création d’un marché numérique africain sécurisé et intégré d’ici 2030, afin de garantir la fluidité des échanges de biens, de services et de capitaux.