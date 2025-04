En Côte d’Ivoire, la société Unilever, spécialisée dans la vente de mayonnaise et de détergents, se trouve dans l’obligation de vendre sa filiale au groupe SDTM. Ce contrat de vente est survenu à cause de la baisse des recettes d’Unilever. Ainsi, la société anglo-néerlandaise peine à dominer le marché ivoirien avec ses produits

Côte d’Ivoire, la filiale Unilever dans un déficit de revenus

Unilever et SDTM de Côte d’Ivoire sont parvenus à un accord de vente. En effet, Unilever a confirmé la vente de son unité au consortium dirigé par la Société de distribution de toutes marchandises Côte d’Ivoire (SDTM CI). Ce consortium est spécialisé dans l’embouteillage et la distribution de Coca-Cola en Côte d’Ivoire. Actuellement, la vente est toujours en cours de négociation et en attente des autorisations réglementaires ; elle sera bouclée dans quelques mois.

Cet achat permettra à la SDTM de stimuler sa position sur le marché du pays tout en augmentant son portefeuille dans la région ouest-africaine. Par ailleurs, la transaction entre les deux sociétés est axée sur 9 163 608 actions, soit 99,78 % du capital social et des droits de vote d’Unilever CI. En outre, le capital social de la société s’élève à 24,936 milliards de FCFA (41,7 millions de dollars).

Raisons de la vente d’Unilever à SDTM

Étant une société de vente de détergents et de mayonnaise Calvé, Unilever est confrontée à un problème de dominance sur le marché du pays. La société peine à trouver l’équilibre afin de garder son capital, mais cela n’a pas été le cas. À titre illustratif, le revenu d’Unilever en Côte d’Ivoire a connu une chute significative au cours des trois dernières années.

Ainsi, le revenu d’Unilever est passé de 46 milliards de FCFA, soit 76,9 millions de dollars, en 2021 à 36,1 milliards de FCFA, soit environ 60,3 millions de dollars, en 2022, ce qui représente une baisse de 21,4 %. Cette baisse a été suivie d’une autre baisse de 4 %, atteignant 34,6 milliards de FCFA, soit 57,8 millions de dollars, en 2023.Toutefois, ces pertes conduisant à la vente pourraient avoir des impacts sur les employés d’Unilever, qui pourraient se retrouver sans emploi, entraînant une hausse de la pauvreté.