Tidjane Thiam est une figure notable dans les domains de la finance et de la politique, surtout connu pour ses rôles à la tête de grandes institutions financières et pour ses activités en Côte d’Ivoire. Voici un aperçu de sa carrière et de son parcours :

Côte d’ivoire : Ce que dit Grok 2 sur Tidjane Thiam

Tidjane Thiam est né le 29 juillet 1962 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il est issu d’une famille influente avec des racines en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Son père, Amadou Thiam, était un journaliste et ministre de l’information, tandis que sa mère était la nièce de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d’Ivoire.

Il a poursuivi des études brillantes en France, devenant le premier Ivoirien à réussir le concours d’entrée à l’École Polytechnique, puis à l’École nationale Supérieure des Mines de Paris où il a été major de sa promotion en 1984. Il a également obtenu un MBA de l’INSEAD.

Consultant et Banque Mondiale : Après ses études, Thiam travaille comme consultant chez McKinsey & Company puis prend un congé sabbatique pour participer au Programme des jeunes professionnels de la Banque mondiale.

Retour en Côte d’Ivoire : En 1994, il retourne en Côte d’Ivoire où il devient directeur général du Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD) et, plus tard, ministre du Plan et du Développement sous la présidence de Henri Konan Bédié.

Secteur Privé en Europe : Après un coup d’État en 1999, il retourne en Europe où il continue sa carrière dans le secteur privé, notamment chez Aviva et Prudential. En 2009, il devient le premier directeur général noir d’une entreprise du FTSE 100 chez Prudential.

Credit Suisse : En 2015, Thiam prend la tête de Credit Suisse, où il œuvre à la restructuration de la banque, mais il démissionne en 2020 à la suite d’un scandale d’espionnage interne.

Activités Post-Credit Suisse : Après avoir quitté Credit Suisse, il fonde Freedom Acquisition Corp et s’implique dans divers conseils d’administration, notamment chez Kering.

Tidjane Thiam a été élu à la présidence du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), le principal parti d’opposition, en décembre 2023. Il est considéré comme un potentiel candidat pour l’élection présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire.

Tidjane Thiam a été reconnu à plusieurs reprises pour ses contributions, notamment en recevant la Légion d’honneur de la France, et il a été nommé « Banker of the Year » par Euromoney en 2018. Son parcours est souvent cité comme un exemple de réussite pour les jeunes Africains, ce qui montre l’importance de l’éducation et de la persévérance.

Thiam a été marié à Annette Anthony Thiam, avec qui il a eu deux fils, avant de se séparer en 2015. Il est également connu pour sa passion pour le sport et son engagement dans des initiatives éducatives et de développement en Afrique.

Tidjane Thiam continue de jouer un rôle influent dans le monde des affaires et dans la politique ivoirienne. Il cherche constamment à apporter des changements à la fois dans son pays et sur la scène internationale.