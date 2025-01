Les produits industriels de la Côte d’Ivoire ont connu une flambée des prix à fin août 2024. En glissement annuel, ces produits ont augmenté de 6 %. Cette augmentation est due à la hausse des prix dans les industries extractives, manufacturières, ainsi que dans la production et la distribution d’électricité.

Secteur extractif : cause de la flambée des prix des produits industriels en Côte d’Ivoire

L’Agence nationale de la statistique de la Côte d’Ivoire a indiqué que les produits industriels ont enregistré une hausse des prix à la fin du mois d’août 2024. Cette augmentation, de 6 % en comparaison avec la même période en 2023, est attribuable à la hausse des prix dans les industries extractives (+11 %), les industries manufacturières (+2,9 %) et les industries de production et de distribution d’électricité, de gaz et d’eau (+13,9 %). Ces industries ont respectivement contribué à hauteur de 3,25 points, 1,83 point et 0,98 point à la croissance globale des prix.

Apport de chaque secteur dans la flambée des prix des produits industriels en Côte d’Ivoire

En détail, le secteur extractif a fortement contribué à cette hausse grâce aux produits issus des minerais métalliques, qui ont enregistré une augmentation de +15,7 %, apportant ainsi 3,04 points à la croissance. L’extraction d’hydrocarbures a également progressé de +2,8 %, contribuant à hauteur de 0,24 point.

Le secteur manufacturier a également soutenu la hausse des prix des produits industriels, notamment à travers : les produits alimentaires (+6,9 %), les produits pharmaceutiques (+21,1 %), les produits chimiques (+12,9 %).

Secteur énergétique : une augmentation marquée

Le prix des produits du secteur énergétique a connu une augmentation significative (+13,9 %) en août 2024. Cette hausse est liée aux ajustements tarifaires sur le prix de l’électricité, décidés dans le cadre d’arrêtés interministériels. Ces ajustements ont conduit à une augmentation des prix de l’électricité de +15,3 % au cours de la période.