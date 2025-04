La Commission électorale indépendante (CEI) continue d’enregistrer de violentes critiques à son encontre. Sur Télésud, Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (FPI), n’est pas allé par quatre chemins pour charger Ibrahime Coulibaly-Kuibiert et tous les autres membres de la Commission électorale.

Côte d’Ivoire : Pascal Affi N’Guessan invite les membres de la CEI à démissionner

Pour le président du Front populaire ivoirien (FPI), il est inconcevable que le président de la CEI et sa suite soient encore en poste après les vives critiques qui ont suivi la publication de la liste électorale provisoire. Il s’offusque contre le refus du président Ibrahime Coulibaly-Kuibiert de procéder à la révision de la liste électorale en 2025. Pour lui, c’est un aveu d’incompétence, et toute l’équipe de la CEI doit dégager.

Dans un rapport qui sanctionne l’analyse de la liste électorale par ses services techniques, le FPI a révélé que plus de 6 millions d’électeurs (70 %) sur la liste présentent des informations incomplètes. Un fait inquiétant qui renforce la revendication de l’opposition à propos d’un audit et d’une révision de la liste électorale.

Elle était accusée de partialité, mais elle vient de démontrer qu’elle est incompétente. Véritablement, cette liste électorale est un scandale. Même au plan administratif, on ne peut pas maintenir une équipe qui produit un tel résultat. Pascal Affi N’Guessan

L’ancien Premier ministre, opposant au régime d’Alassane Ouattara, est formel : les membres de la CEI ont montré leurs limites et ne méritent plus la confiance du peuple ivoirien. « Ils ont montré qu’ils sont incompétents et qu’ils ne méritent pas de diriger la Commission électorale indépendante, donc il faut qu’ils dégagent », a-t-il martelé.

Il précise que les critiques formulées contre la CEI ne constituent pas l’expression d’un caprice de l’opposition. « Nous ne voulons pas d’une CEI au service de l’opposition, mais nous ne voulons pas non plus d’une CEI au service du parti au pouvoir », a-t-il indiqué.

Quid des relations entre le FPI et le PPA-CI ?

Sur ce plan, Pascal Affi N’Guessan pense que l’évolution des événements pourrait naturellement rapprocher les deux partis. Le PPA-CI de Laurent Gbagbo, qui pour l’instant refuse de faire partie de la Coalition des partis d’opposition, pourrait rejoindre ce creuset, car ils partagent tous le même combat.