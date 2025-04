La Côte d’Ivoire, premier pays producteur de noix de cajou, connaît un essor fulgurant dans sa filière anacarde. La demande internationale croissante pour cette noix, reconnue pour ses qualités nutritionnelles ainsi que pour son utilisation dans les industries alimentaire et cosmétique, a permis à ce secteur de se transformer rapidement. Le dynamisme de cette filière attire de plus en plus d’investisseurs étrangers désireux de profiter de la croissance soutenue du marché ivoirien.

Côte d’Ivoire : la noix de cajou, un secteur pour le développement économique

La production de noix de cajou en Côte d’Ivoire pourrait atteindre 1,2 million de tonnes en 2025, contre 565 000 tonnes en 2014. Cette forte augmentation est liée à plusieurs facteurs, dont l’amélioration des techniques agricoles, le soutien gouvernemental et une meilleure organisation des producteurs locaux. En revanche, malgré cette hausse de production, le pays n’a transformé que 30 % des noix de cajou l’année dernière. En effet, le gouvernement ivoirien a pour objectif de porter ce chiffre de transformation à 50 % d’ici 2030.

Photo de la noix de cajou

À cet effet, l’État a mis en place des politiques incitatives, comme des subventions sur les semences et des formations techniques pour les producteurs, afin de maximiser la production tout en augmentant la rentabilité des exploitations. En dehors de ces initiatives, il y a également les conditions climatiques favorables à la culture de l’anacarde, qui assureront une production abondante et de qualité.

L’engouement des investisseurs dans le secteur de la noix de cajou en Côte d’Ivoire

Avec l’augmentation de la production, les entreprises mondiales de l’agro-industrie ont rapidement vu le potentiel du marché ivoirien. Pour cela, des entreprises internationales comme Valency International, Arise et ASG ont massivement investi dans des usines de transformation de noix de cajou dans le pays. Ces investissements visent à répondre à la demande croissante de produits transformés, tels que les noix de cajou grillées et les dérivés, en provenance d’Afrique.

En particulier, Valency International a inauguré une usine de transformation de cajou à Attinguié, soutenue par un financement de 15 millions de dollars de la part de British International Investment (BII), une agence de financement du développement du Royaume-Uni. Cette usine permet de transformer une partie de la production locale, ajoutant de la valeur aux exportations ivoiriennes et créant des emplois dans la région.

Lors du Forum d’investissement du secteur de l’anacarde à Abidjan, trois entreprises étrangères ont annoncé des investissements de 28,7 millions de dollars pour renforcer les capacités locales de transformation. Ces initiatives permettront à la Côte d’Ivoire d’augmenter sa diversification économique.

Cependant, ce boom de la production de cajou entraîne des défis environnementaux, tels que la déforestation et l’épuisement des sols. Pour y faire face, des initiatives de reforestation, comme le projet Karidja, ont été lancées, accompagnées de programmes d’agriculture durable incluant la rotation des cultures et l’agroforesterie.