Le PPA-CI s’est prononcé ce mardi sur la liste électorale provisoire publiée ce lundi par la Commission électorale indépendante. C’était à travers une déclaration de presse animée par Sébastien Dano Djédjé au siège du parti.

Côte d’Ivoire : « La CEI est incapable de garantir un processus électoral transparent », PPA-CI

Ce mardi 18 mars 2025, au lendemain de la publication de la liste électorale provisoire, le Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a donné sa position. Comme on pouvait s’y attendre, le parti de Laurent Gbagbo a vertement critiqué la Commission électorale indépendante (CEI), qu’il accuse d’être au service du régime d’Alassane Ouattara.

Nous le réaffirmons avec fermeté et clarté : la CEI n’a rien d’indépendant. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d’un régime qui refuse obstinément de se soumettre aux principes de la démocratie, et qui a manifestement peur d’un homme : le Président Laurent Gbagbo

Sébastien Dano Djédjé

Selon le conférencier, la liste électorale publiée est « une véritable honte » et contient d’énormes irrégularités. Il y constate la présence :

d’électeurs fictifs enregistrés sous de fausses identités,

de personnes décédées toujours maintenues dans le fichier électoral,

de milliers d’usurpations d’identité,

d’inscriptions suspectes en masse, où des centaines d’électeurs se retrouvent avec le même père ou la même mère, sans justification légale.



L’absence de Laurent Gbagbo sur la liste

Sans surprise, les Ivoiriens ont constaté l’absence de l’ancien président Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. Radié en raison d’une condamnation judiciaire, il n’a pas été réintégré. « Par orgueil, par mépris ou par vengeance, la CEI a décidé de ne pas inscrire le nom du Président Gbagbo sur la liste électorale », a indiqué. Sébastien Dano Djédjé

Selon lui, en agissant ainsi, la CEI s’inscrit dans une stratégie « savamment orchestrée ». « À vrai dire, le pouvoir teste notre capacité à rester lucides face aux enjeux les plus importants de la nation », a-t-il déclaré.

A lire aussi : CEI: Voici pourquoi Gbagbo a été retiré de la liste électorale

Le PPA-CI conclut que la CEI est « incapable de garantir un processus électoral transparent » et prend l’opinion nationale et internationale à témoin que « c’est le RHDP qui ne veut pas de la paix en Côte d’Ivoire ». Malgré les provocations et les obstacles, le parti s’engage à user de toutes les voies légales pour que la démocratie l’emporte.

C’est pourquoi le PPA-CI s’engage à participer activement et sérieusement à la phase du contentieux électoral afin de relever et documenter toutes les failles de la liste électorale.