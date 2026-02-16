© Côte d'Ivoire : le prix du cacao maintenu à 2 800 FCFA/Kg

En Côte d’Ivoire, le prix d’achat bord champ garanti est maintenu 2 800 FCFA/kg pour la campagne 2025-2026. Le Conseil du Café-Cacao a tenu à rassurer les planteurs ivoiriens dans un contexte où les cours mondiaux sont en chute.

Côte d’Ivoire : le prix du cacao reste inchangé

Malgré la baisse des cours sur le marché mondial, le prix du cacao reste inchangé en Côte d’Ivoire. Il est maintenu à 2 800 FCFA/kg comme fixé au début de la campagne en cours. « En conséquence, le Conseil du Café-Cacao invite les producteurs de café-cacao à dénoncer tous les cas de non-respect du prix minimum garanti et/ou de retard de paiement auprès de ses services compétents et des autorités administratives afin que les contrevenants subissent la rigueur de la loi ».

Contrairement donc au Ghana qui a dû opter pour une baisse du prix garanti aux planteurs, la Côte d’Ivoire tient bon pour le moment. Il convient toutefois de signaler que le cacao ghanéen est confronté à d’autres problèmes en dehors de la chute des cours mondiaux. Le secteur fait face à des arriérés non payés et une baisse drastique de la production. De 58 000 cedis la tonne, soit 58 cedis le kilogramme (2 900 FCFA/kg), le prix du cacao est passé à 41 000 cedis la tonne au Ghana. Le kilogramme est cédé à 41 cedis, soit environ 2 062 FCFA.

La Côte d’Ivoire et le Ghana sont les deux premiers producteurs mondiaux. Ils apportent la plus grande quantité de cacao sur le marché international. Abidjan fournit environ 40 % de la production mondiale. Le cacao représente 14 % du PIB de la Côte d’Ivoire et impacte financièrement environ 5 millions de personnes.