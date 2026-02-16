© Côte d'Ivoire : le prix du cacao maintenu à 2 800 FCFA/Kg

Montrer le sommaire Cacher le sommaire
En Côte d’Ivoire, le prix d’achat bord champ garanti est maintenu 2 800 FCFA/kg pour la campagne 2025-2026. Le Conseil du Café-Cacao a tenu à rassurer les planteurs ivoiriens dans un contexte où les cours mondiaux sont en chute.
En Côte d’Ivoire, le prix d’achat bord champ garanti est maintenu à 2 800 FCFA/kg pour la campagne 2025-2026. Le Conseil du Café-Cacao a tenu à rassurer les planteurs ivoiriens dans un contexte où les cours mondiaux sont en chute.
Malgré la baisse des cours sur le marché mondial, le prix du cacao reste inchangé en Côte d’Ivoire. Il est maintenu à 2 800 FCFA/kg comme fixé au début de la campagne en cours. « En conséquence, le Conseil du Café-Cacao invite les producteurs de café-cacao à dénoncer tous les cas de non-respect du prix minimum garanti et/ou de retard de paiement auprès de ses services compétents et des autorités administratives afin que les contrevenants subissent la rigueur de la loi ».
Contrairement donc au Ghana qui a dû opter pour une baisse du prix garanti aux planteurs, la Côte d’Ivoire tient bon pour le moment. Il convient toutefois de signaler que le cacao ghanéen est confronté à d’autres problèmes en dehors de la chute des cours mondiaux. Le secteur fait face à des arriérés non payés et une baisse drastique de la production. De 58 000 cedis la tonne, soit 58 cedis le kilogramme (2 900 FCFA/kg), le prix du cacao est passé à 41 000 cedis la tonne au Ghana. Le kilogramme est cédé à 41 cedis, soit environ 2 062 FCFA.
La Côte d’Ivoire et le Ghana sont les deux premiers producteurs mondiaux. Ils apportent la plus grande quantité de cacao sur le marché international. Abidjan fournit environ 40 % de la production mondiale. Le cacao représente 14 % du PIB de la Côte d’Ivoire et impacte financièrement environ 5 millions de personnes.