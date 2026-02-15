Burkina Faso : Après Orange, Ibrahim Traoré attaque les autres entreprises

Le Président Ibrahim Traoré a exigé d’Orange le paiement de recettes fiscales au Burkina Faso. Cette décision a fait bondir de 5 % les recettes de l’année 2024. De plus, les entreprises étrangères présentes vont tout simplement devoir installer un siège social dans le pays. Cette décision devrait accroître davantage les recettes fiscales du pays.

Les entreprises étrangères devront construire un siège social au Burkina Faso

Par le passé, Orange payait ses recettes fiscales en France alors qu’elle gagne de l’argent au Burkina Faso. Pour la saison 2024, l’administration Ibrahim Traoré a exigé de cette entreprise internationale française de verser les recettes des chiffres d’affaires réalisés au Burkina Faso sur place.

Cette politique nouvelle a permis aux impôts d’encaisser près de 152 milliards de FCFA au titre des impôts directs et indirects. De plus, cette somme représente 5 % d’augmentation des recettes fiscales du pays, donc un montant faramineux. Jusqu’à cette décision, ces recettes ont toujours été versées en France.

Lire aussi : Burkina Faso : après les Etats-Unis, Ibrahim Traoré séduit l’ONU

Après ce ballon d’essai qui s’est avéré fructueux pour les finances publiques du Burkina Faso, Ibrahim Traoré a décidé d’aller plus loin. Désormais, toutes les entreprises étrangères installées au Burkina Faso vont devoir verser leurs recettes fiscales sur place. Cela va concrètement se traduire par l’implantation d’un siège social dans le pays.

La pierre deux coups du gouvernement burkinabè

Cette décision a été adoptée le 12 février 2026 en conseil des ministres. Cependant, cette mesure ne concerne que les entreprises étrangères réalisant 5 milliards de FCFA de chiffre d’affaires au Burkina Faso sur les 3 derniers exercices.

Lire aussi : « Extraordinaire » Ibrahim Traoré, le Burkina pulvérise tout

Pour les entreprises réalisant plus de 100 milliards de chiffre d’affaires au Burkina Faso, obligation est faite d’ériger un immeuble d’au moins 7 niveaux pour des bureaux. Cette décision est prise pour favoriser l’employabilité des citoyens et résidents au Burkina Faso.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre 50 et 100 milliards, il sera nécessaire de construire un bâtiment de minimum 5 étages. Cette mesure permettra un redécollage du BTP dans le pays. D’autre part, les entreprises aux chiffres d’affaires situés entre 10 et 50 milliards FCFA devront, elles, construire un bâtiment de 4 niveaux, hors parking souterrain.

Lire aussi : Autoroute Ouaga – Bobo-Dioulasso : Les travaux avancent en vitesse

Cette mesure permettra au gouvernement de jouer sur deux tableaux. Il favorise l’emploi des jeunes dans le bâtiment et augmenter considérablement ses recettes fiscales.

Avec cette décision qui limitera davantage son cercle d’amis, le Président Ibrahim Traoré fait le choix de la nation. Il met ainsi fin à un système pernicieux qui appauvrit les pays de la sous-région ouest-africaine au détriment de certains pays développés.