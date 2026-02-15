© Ghana- Cacao : le prix d’achat aux planteurs en baisse

Au Ghana, les nouvelles ne sont pas bonnes pour les planteurs de cacao. Pour faire face à la crise qui secoue le secteur, les autorités ont annoncé une série de réformes dont la principale est la baisse du prix d’achat aux planteurs. Cette mesure est annoncée comme le point de départ d’une stratégie de réorganisation.

Le Ghana réduit le prix du cacao face à la baisse des cours mondiaux

De 58 000 cedis (près de 5 270 dollars) fixés aux producteurs en octobre 2025, la tonne de cacao passe à 41 000 cedis (environ 3 700 dollars), une baisse de 29,31 %. Selon le ministre des Finances, le gouvernement a été contraint d’en arriver à cette mesure pour se conformer à la « réalité des cours mondiaux du cacao et assurer une injection immédiate de liquidités ». Alors qu’elle était cédée à 12 500 dollars en décembre 2024, la tonne de cacao est passée à 7 000 dollars en octobre 2025. À date, elle est vendue à 4 100 dollars.

L’État, à travers Cocoa Board (régulateur du secteur), n’arrive plus à acheter les récoltes auprès des producteurs faute de liquidités. On note également un déficit de production qui complique les choses. Contrairement à la projection de 786 000 tonnes prévues pour 2023-2024, ce sont seulement 432 000 tonnes qui ont été enregistrées après les récoltes.

Le gouvernement a également pris deux autres mesures importantes. Il a engagé le remboursement des arriérés aux producteurs. Un projet de loi pour garantir aux planteurs au moins 70 % du prix brut du cacao à l’exploitation est annoncé. Le Parlement sera également sollicité pour la concrétisation de l’idée de conversion d’une dette estimée à 5,8 milliards de cedis (environ 527 millions de dollars) pour redonner du souffle au régulateur du secteur du cacao.

Deuxième producteur mondial de cacao après la Côte d’Ivoire, le Ghana tire environ 10 % de son PIB de ce secteur. Troisième source de revenus, le cacao impacte financièrement environ un million de personnes.