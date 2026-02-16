Nouvelle découverte de pétrole en Côte d’Ivoire, plus de 1,4 milliard de barils

Le potentiel énergétique se confirme avec la nouvelle découverte de pétrole en Côte d’Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont, ce lundi 16 février, officialisé la trouvaille d’un nouveau gisement. Celui-ci a été réalisé par le groupe pétrolier italien Eni, partenaire de PETROCI Holding.

Nouvelle découverte de pétrole en Côte d’Ivoire, Abidjan dans la cours des grands

Le bassin sédimentaire ivoirien ne cesse de révéler ses plus grandes richesses avec la nouvelle découverte de pétrole en Côte d’Ivoire. Le nouveau gisement baptisé CALAO South est enregistré depuis le début de ce mois de février 2026. Il se situe sur le CI-501 à la suite du forage du puits d’exploration Murène South-1X. La profondeur de ce puits atteint les 5 058 mètres.

Le CALAO South est situé plus précisément à 8 kilomètres au sud-ouest du puits Murène-1X du bloc CI-205. Cette découverte emporte à la fois du pétrole léger, du gaz naturel ainsi que des condensats. Par cette énième découverte, l’intérêt économique et stratégique de la zone ne fait que grandir.

Plus de 1,4 milliard de barils équivalent pétrole, c’est l’estimation des ressources identifiées sur les blocs CI-501 et CI-205. Avec cette nouvelle découverte de pétrole en Côte d’Ivoire, le pays améliore son classement parmi les pays producteurs de pétrole. Il progresse aussi parmi les émergents d’hydrocarbures en Afrique de l’Ouest.

Pour M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, cette découverte est un levier d’une grande importance pour la sécurité énergétique de la Côte d’Ivoire. Le potentiel du pays en gaz naturel est de nouveau confirmé. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’économie ivoirienne.

Aucune précision n’est cependant faite sur les retombées chiffrées pour la Côte d’Ivoire, bien que cette nouvelle découverte de pétrole soit indiscutablement une bonne nouvelle pour l’économie. Après le gisement baleine, CALAO South vient repositionner le pays dans le cercle très fermé des grands producteurs de pétrole.