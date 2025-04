Les entreprises publiques de la Côte d’Ivoire ont enregistré une hausse de 6 % sur l’ensemble des exercices effectués lors de l’année 2023. Ceci pour un montant de 851 milliards FCFA contre 804 milliards FCFA en 2022. Un résultat réjouissant grâce à la stabilité du pays, à la croissance économique et à une gestion rigoureuse des recettes publiques.

Côte d’Ivoire, développement économique des entreprises publiques

En Côte d’Ivoire, les dirigeants chargés de la gestion des entreprises publiques ont présenté les résultats de la croissance économique de l’exercice 2023 des entreprises publiques au ministre Moussa Sanogo. Un résultat réjouissant avec une croissance de 6 % sur l’ensemble des gestions de la période. Ainsi, cette augmentation du résultat net a eu un impact sur le chiffre d’affaires, qui s’établit désormais à 7 792 milliards de FCFA, avec une augmentation de 38 % contre 7 498 milliards de FCFA en 2022.

Une hausse entraînant un rebondissement au niveau des dividendes versés au gouvernement du pays. Ce dernier a enregistré une hausse à 69,8 milliards de FCFA contre 52,1 milliards en 2022, soulignant la bonne performance des entreprises publiques.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : la BOA dans la cours des grands

Toujours dans la dynamique de performance des dirigeants, une évaluation de la performance économique de la Côte d’Ivoire pendant 6 ans a été faite et présentée. Ainsi, le résultat de cette évaluation est jugé satisfaisant. Le résultat net concernant les entreprises publiques a connu une hausse significative à 257 milliards de FCFA contre 64 milliards FCFA il y a 6 ans, année choisie pour l’exercice.

Pendant que le résultat net quadruple, le chiffre d’affaires de la période choisie a doublé. Ce dernier est passé de 1 879 milliards à 4 425 milliards, sans oublier le capital social des entités publiques qui a franchi les 739,2 milliards de FCFA, avec une domination des participations publiques à hauteur de 75 %.

Des conduites pour une bonne gestion des recettes

Pour une bonne gestion des recettes obtenues, le directeur général du Portefeuille de l’État, Bamba Seydou, a invité les dirigeants à une bonne gouvernance, à l’amélioration de la performance économique et de l’impact social des entreprises publiques. Le ministre Moussa Sanogo a insisté sur la nécessité d’une gestion transparente et efficace, des audits réguliers et de la construction de modèles économiques pérennes.

Pour finir, certains défis doivent être relevés. Parmi eux, on note les audits, la révision des stratégies des entreprises en difficulté, l’élaboration d’une nouvelle feuille de route pour la gestion du portefeuille public (2026-2033), ou encore l’optimisation des marchés publics.