Comme le rapporte la presse locale dernièrement, les frères Kalou vont très bientôt apparaitre dans un film documentaire.

Salomon et Bonaventure Kalou : leur voyage aux sources de leur histoire

Ils appartiennent à l’ethnie gouro. Salomon et Bonaventure Kalou sont nés et ont grandi à Oumé, dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. Après des carrières de footballeurs brillantes et internationalement reconnues, les deux frères ont décidé de retourner sur la terre de leur enfance, marquant un retour émouvant à leurs origines.

Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’un futur film-documentaire retraçant leur parcours de vie exceptionnel. Comme l’a rapporté le journaliste Gala Kolébi sur Facebook, cette initiative est portée par des reporters internationaux souhaitant raconter « l’histoire de leur prestigieuse carrière ». Depuis quelques jours, Salomon Kalou et Bonaventure sont à Oumé, où ils se replongent dans les souvenirs de leur jeunesse. Ils ont notamment retrouvé des amis d’enfance, visité leur ancienne école primaire et se sont rendus au village de Tiégba, leur lieu de naissance.