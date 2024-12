L’Africa Investment Forum, organisé par la Banque Africaine de Développement (BAD) du 4 au 6 décembre dernier à Rabat, au Maroc, a été un grand succès cette année. L’événement a enregistré un total impressionnant de 29 milliards de dollars américains de promesses d’investissement pour 37 projets à travers le continent africain. Placé sous le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l’échelle supérieure », ce forum crucial a réuni 2 300 investisseurs, chefs d’entreprise et responsables gouvernementaux venus de 83 pays pour discuter des opportunités d’investissement en Afrique et mettre en lumière le potentiel économique et financier de la région.

Les retombées de l’Africa Investment Forum

Les différents projets présentés lors du forum ont capté l’attention des investisseurs internationaux, qui ont manifesté un vif intérêt pour contribuer au développement du continent. Les promesses d’investissement, estimées à 29 milliards de dollars, représentent un espoir pour la croissance économique et l’amélioration des conditions de vie des populations africaines. Les pays africains présents à la rencontre ont notamment attiré des marques d’intérêt totalisant 4,8 milliards de dollars, promettant une moisson abondante. De quoi susciter la fierté du président de la BAD : « Je suis fier de ce que nous avons accompli pour l’Afrique », a déclaré Akinwumi Adesina.

Des projets porteurs d’avenir

Les domaines concernés par ces investissements sont variés : infrastructures, énergie, agriculture, technologie, santé, éducation, entre autres. Les projets sélectionnés visent à stimuler l’innovation, à créer des emplois, à améliorer les infrastructures essentielles et à renforcer les secteurs clés de l’économie africaine.

Le fruit d’un engagement collectif

Ces investissements prometteurs résultent d’une collaboration fructueuse entre les secteurs public et privé en Afrique, illustrant la confiance renouvelée des investisseurs dans le potentiel de croissance du continent. Cette dynamique positive ouvre de nouvelles perspectives pour le développement durable et pour l’émergence de l’Afrique sur la scène économique mondiale.

L’Africa Investment Forum est désormais un rendez-vous incontournable pour les investisseurs cherchant des opportunités rentables et durables sur le continent. L’édition de cette année a une fois de plus démontré la vitalité et le dynamisme du marché financier africain, ainsi que la volonté des acteurs économiques de relever ensemble les défis et de saisir les opportunités de développement.

Depuis sa création en 2018, l’Africa Investment Forum a généré plus de 180 milliards de dollars d’intérêts d’investissement en Afrique.