Les pompiers civils de Ferkessédougou viennent d’être dotés de nouveaux équipements modernes, offerts par le Japon. La cérémonie de remise officielle a eu lieu le lundi 14 octobre 2024.

Côte d’Ivoire : le Japon équipe les pompiers civils des équipements de sauvetage

Plusieurs équipements de travail ont été remis aux pompiers civils dans la journée du lundi 14 octobre 2024. Ce don comprend notamment des véhicules, des équipements de protection individuelle, du matériel de sauvetage, ainsi que du mobilier pour les casernes. En effet, cette initiative s’inscrit dans le « Projet de renforcement de la protection civile pour une cohésion sociale durable« . Elle a été financée par le Japon à hauteur de 117 millions de francs CFA.

Selon Blerta Cela, représentante résidente du PNUD en Côte d’Ivoire, ce projet est essentiel pour renforcer la sécurité humaine et la cohésion sociale dans la région du Tchologo. À cet effet, ces nouveaux équipements permettront aux pompiers d’intervenir plus efficacement lors de catastrophes naturelles ou d’accidents, au bénéfice de près de 190 000 habitants de Ferkessédougou et de 900 000 personnes à travers le pays, précise l’autorité.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire, Ikkatai Katsuya, a souligné l’engagement de son pays à soutenir la Côte d’Ivoire dans ses efforts pour renforcer la sécurité de sa population. Pour rappel, ce projet d’aide prendra fin en 2026.