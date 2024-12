L’influenceur ivoirien L’Excès, Stéphane Sacré à l’état civil, se retrouve au centre d’une vive polémique après son apparition remarquée lors d’un festival, ce samedi. Ce qui suscite l’indignation, c’est la tenue audacieuse qu’il arborait sur scène, jugée provocante par une partie du public et de nombreux internautes.

Côte d’Ivoire : presque dénudé dans un concert, L’Excès crée la polémique

L’Excès portait une combinaison intégrale en dentelle noire, moulante et transparente, qui mettait en valeur les formes de son corps. Si certains ont salué son audace et sa créativité, d’autres n’ont pas du tout apprécié cet accoutrement, qu’ils considèrent comme une atteinte aux valeurs culturelles et morales ivoiriennes. Sur les réseaux sociaux, des critiques fusent, et une vague d’indignation s’est propagée. Plusieurs internautes estiment même que L’Excès devrait être interpellé par la police pour « atteinte à la pudeur ».

Outre les accusations d’indécence, L’Excès est également pointé du doigt par certains pour ce qu’ils interprètent comme une promotion de l’homosexualité, un sujet encore tabou en Côte d’Ivoire.

D’autres voix s’élèvent pour défendre l’influenceur. Ces derniers soulignent que l’art et la mode sont des moyens d’expression personnelle, et que chacun devrait être libre de s’exprimer comme il l’entend. Ces défenseurs dénoncent ce qu’ils considèrent comme une forme d’intolérance et appellent à un débat plus ouvert sur la liberté d’expression artistique en Côte d’Ivoire.

Pour rappel, ce n’est pas la ^première fois que l’influenceur se retrouve dans une vive polémique. En 2020, il avait été cité dans un scandale sexu3el. Il aurait été vu dans des vidéos p*rnographiques.