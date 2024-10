En Côte d’Ivoire, le conseil du café et du cacao (CCC) de Côte d’Ivoire a procédé à l’interception d’un convoi de 33 camions transportant environ 1 100 tonnes de fèves de cacao de contrebande à la frontière avec la Guinée.

Côte d’Ivoire : saisie record de cacao de contrebande à la frontière

Suite aux faibles rendements des dernières récoltes au Ghana et en Côte d’Ivoire, les deux principaux producteurs mondiaux de cacao, la contrebande s’est intensifiée dans la région. Ainsi, la pénurie a en effet fait grimper les prix du cacao sur le marché international. Cette situation a attiré des trafiquants en quête de profits faciles.

À cet effet, pour contourner les contrôles douaniers et écouler illégalement leur cargaison, des contrebandiers ont tenté d’acheminer plus de 1 100 tonnes de fèves de cacao à bord de 33 camions vers la Guinée voisine. Cependant, les autorités ivoiriennes, vigilantes face à ce phénomène, ont réussi à démanteler ce réseau et à saisir la cargaison.

Il faut noter qu’avec cette activité frauduleuse, l’État perd des revenus importants liés aux taxes et impôts sur les exportations légales. Par ailleurs, le Conseil du café et du cacao, conscient de l’enjeu, poursuit ses efforts pour lutter contre la contrebande et garantir la transparence dans le secteur cacaoyer.