En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont mené une vaste opération de répression contre l’orpaillage clandestin dans la sous-préfecture de Worofla, le vendredi 3 octobre 2024. À l’issue de cette opération, des sites d’orpaillage illégal ont été réduits en cendres.



Côte d’Ivoire : coup de balai contre l’orpaillage illégal à Worofla

Dans le cadre de l’opération de lutte contre l’orpaillage illégal, les éléments de l’escadron de Séguéla et de la brigade de Kani ont procédé à la destruction de plus de 100 concasseurs. En plus, de nombreux autres matériels utilisés pour l’exploitation illégale de l’or ont été confisqués.



Selon les informations rapportées par la police nationale, les sites d’orpaillage illégal de Bagana et Kouego ont été la cible principale. Le matériel saisi et détruit comprend notamment 107 concasseurs, 268 barriques, 25 bobines, 20 dispositifs de lavage, 3 motocyclettes, 6 bidons et de nombreux abris de fortune.

Par ailleurs, il faut noter que cette opération s’inscrit dans le cadre d’une intensification des contrôles menés par les forces de l’ordre pour lutter contre ce phénomène qui porte atteinte à l’environnement et à l’économie du pays.