Le RHDP et son réseau de communicants auront réussi à faire sortir de ses gonds le président du PDCI-RDA, M. Tidjane Thiam. Agacé par le débat sur sa nationalité française, le leader du Parti démocratique a envoyé des fléchettes au parti au pouvoir, dont il estime le bilan insatisfaisant. Pour lui, c’est le vrai débat qui intéresse les Ivoiriens, et non les questions sur la nationalité d’un individu.

Côte d’Ivoire : Thiam tacle le RHDP et son bilan insatisfaisant

Le RHDP n’est pas serein à l’idée de croiser le fer avec Tidjane Thiam lors de la prochaine présidentielle de 2025. Plutôt qu’une communication intense sur ses réalisations des 15 dernières années, le parti au pouvoir se concentre sur des attaques personnelles pour lesquelles il déploie beaucoup d’énergie. Agacé mais loin de redouter la machination orchestrée par le parti au pouvoir, le patron du Parti démocratique de Côte d’Ivoire a changé de ton pour fustiger le bilan d’Alassane Ouattara.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam libéré de sa nationalité française très bientôt !

Lors d’une allocution dimanche, il a lancé : « La vraie question que se posent les Ivoiriens, et je vais vous la poser, parce que les Ivoiriens souffrent. Ils connaissent de grandes difficultés au quotidien… Ces gens qui gouvernent la Côte d’Ivoire depuis 15 ans méritent-ils 5 ans de plus ? » La réponse a été évidemment « non » pour l’ensemble des militants PDCI présents à cette cérémonie.

Nationalité ou bilan ? Thiam remet le RHDP à sa place »

Reprenant la parole, Tidjane Thiam ajoute : « C’est la question à laquelle les Ivoiriens vont répondre le 25 octobre 2025… Chacun, en 15 ans, a pu se faire une idée de ce régime. Après 15 ans de mariage, on sait à quoi s’en tenir sur son conjoint. Alors, est-ce qu’ils méritent 5 ans de plus ? [‘Non…’, répond de nouveau en chœur l’assemblée]. C’est la seule question, pas ma nationalité. Cela fait des mois qu’en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qu’ils parlent de leur bilan… ! On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n’est pas digne de notre pays. »

Toujours préoccupé par les avancées concrètes, le président Tidjane Thiam est revenu sur les points qui guident la plupart de ses discours : le système éducatif. « Ce dont je vous parle, c’est l’état de notre système éducatif, de notre système de santé, de nos routes, des problèmes fonciers, de la cherté de la vie, des projets réalisés hors budgets, hors délais. »

Lire aussi : Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam recadre le régime Ouattara !

Le patron du PDCI a confié : « Un pont qui devait être réalisé en 24 mois et qui devait coûter 77 milliards a été réalisé en 48 mois et a coûté 113 milliards. 38 milliards de dépassement, 47 % de dépassement budgétaire. Moi, je suis un ingénieur. Combien d’écoles, combien d’hôpitaux peut-on construire avec ça… Voilà ce dont il faut débattre au lieu de faire diversion en mettant d’autres sujets en première page. »

Le président Tidjane Thiam a été particulièrement offensif dans cette prise de parole, preuve de son agacement face au débat puéril sur sa nationalité, installé dans le débat public par le RHDP via ses cadres et ses militants.