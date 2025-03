Le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, fait face à des attaques sur sa nationalité. Dans une déclaration, il a lancé une lourde charge contre les néo-nationalistes du régime d’Alassane Ouattara.

Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam certain de faire échouer le plan xénophobe du clan Ouattara

Tidjane Thiam aime la politique douce, mais face aux attaques sur sa double nationalité, il est sorti de sa réserve dans les colonnes du journal Le Monde. Le président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire a tenu à rappeler : « Je suis né à Abidjan et suis ivoirien. » Parfait connaisseur des Ivoiriens, il a ajouté : « Toute mon expérience m’a montré que la grande majorité des Ivoiriens n’est pas xénophobe, mais au contraire ouverte et accueillante. » Il a ensuite souligné ce qui compte réellement pour ses concitoyens en déclarant : « Ce qui compte pour les Ivoiriens, c’est ce qu’ils pensent que je peux faire pour eux. Que je m’appelle Thiam leur est profondément indifférent. »

Ces derniers temps, les militants du parti au pouvoir d’Alassane Ouattara multiplient les publications sur la nationalité de Tidjane Thiam. Célestin Doh Serey, ministre du président Alassane Ouattara, lui déniait sa nationalité ivoirienne, estimant qu’il était sénégalais. Ce qui est particulièrement dérangeant, c’est que l’aîné de Tidjane Thiam, l’actuel ministre-gouverneur de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam, est, lui, considéré comme ivoirien. Les populations ivoiriennes comprennent donc que le discours des néo-nationalistes n’a qu’un seul but : écarter Tidjane Thiam de la course à la présidentielle d’octobre 2025.

Célestin Doh Serey déclarait lors d’un meeting : « Quelqu’un dont la maman est sénégalaise, dont le papa est sénégalais, parce qu’il a grandi chez Houphouët, on dit c’est nltre frère », un mensonge de Serey Doh puisque la mère de Thiam est bien la nièce du président Houphouët. Le ministre RHDP avait aussi ajouté « Or Alassane [Ouattara], même avec sa maman qui est d’Odienné, on dit qu’il n’est pas ivoirien. Donnez-moi la région à laquelle appartient le nom Thiam. »

Ce qui était reproché à Alassane Ouattara

Dans le cas d’Alassane Ouattara, il lui avait été reproché une nationalité douteuse. L’actuel chef d’État, à la différence de Tidjane Thiam, qui affiche sa nationalité française, n’a jamais reconnu une nationalité burkinabè. Thiam a engagé des démarches claires et officielles pour se « libérer de la nationalité française » afin de se conformer aux exigences de la Constitution concernant la candidature à la présidence de la Côte d’Ivoire.

Tidjane Thiam a, en tout cas, clairement envoyé une pique à Alassane Ouattara, qui n’a jamais reconnu sa nationalité ivoirienne et qui, selon lui, est à l’origine de toutes les crises connues par la Côte d’Ivoire. « Il est regrettable que des leaders qui, pour arriver au pouvoir, se sont dits victimes de xénophobie tiennent aujourd’hui des propos xénophobes à mon égard », rappelle-t-il, avant de prévenir : « Je reste convaincu que ces stratégies basées sur la xénophobie échoueront. »