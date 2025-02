Le président du PDCI-RDA, M. Tidjane Thiam, a annoncé vendredi renoncer à sa nationalité française pour préparer sa candidature face au Président Alassane Ouattara. Il redevient ainsi exclusivement ivoirien, l’une des conditions de son éligibilité à l’élection présidentielle de 2025. Désormais, le principal adversaire du président Alassane Ouattara, intéressé par un 4ᵉ mandat, est connu.

Tidjane Thiam va affronter Alassane Ouattara à la présidentielle de 2025 en Côte d’Ivoire

Le scénario de la candidature de Tidjane Thiam à la présidence de la Côte d’Ivoire en octobre 2025 se précise. L’ancien ministre du Plan et dirigeant de grandes banques en Europe confirme son engagement. Le président du PDCI-RDA, parti fondateur de la Côte d’Ivoire, s’impose ainsi comme l’un des leaders de l’opposition ivoirienne. Laurent Gbagbo, ancien président aujourd’hui à la tête du PPA-CI, est certes en lice pour l’élection présidentielle, mais sa condamnation à 20 ans de prison invalide sa candidature.

Le patron du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire a déclaré :

« Comme vous le savez, en tant que président du PDCI-RDA, je suis candidat à l’élection présidentielle de Côte d’Ivoire en 2025. Nous avons donc effectué ce matin, en compagnie de mes conseils, une démarche importante dans ce processus, prévue de longue date dans mon programme et mon action, qui consistait à demander ma libération de la nationalité française. Cela me permettra d’être exclusivement de nationalité ivoirienne au moment de l’élection, ce qui est une condition d’éligibilité », a déclaré le Ministre Tidjane Thiam.

Alors qu’une polémique, entretenue par les militants du parti au pouvoir, le RHDP, commençait à enflammer le débat, Tidjane Thiam a joué la carte de la transparence en affichant publiquement sa double nationalité et en renonçant à la française pour se conformer aux règles de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire de 2016. L’article 55 stipule en effet qu’il faut être « exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine. »

Grâce à sa vision stratégique lorsqu’il était ministre de feu Henri Konan Bédié et à sa brillante carrière de dirigeant de grandes entreprises européennes, Tidjane Thiam apparaît comme un candidat plébiscité par une partie du peuple ivoirien. Il est notamment reconnu pour avoir limité l’impact de la dévaluation de 50 % du franc CFA au début de l’année 1994. C’est lui qui menait alors les négociations avec le FMI et la Banque mondiale pour redresser une situation financière fortement dégradée. Avant l’avènement de Bédié au pouvoir et de Thiam dans son gouvernement, l’actuel président Alassane Ouattara était Premier ministre sous feu Félix Houphouët-Boigny, quelques mois plus tôt.

Lors de cette annonce officielle de sa renonciation à la nationalité française, Tidjane Thiam a confirmé son intention d’être candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle de 2025. Il en a profité pour renouveler son « engagement à œuvrer pour un véritable changement en Côte d’Ivoire, afin d’améliorer les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. »

Pour véritablement représenter le PDCI-RDA à l’élection présidentielle, Thiam qui avait refusé l’offre de feu le général Robert Guéï, de devenir Premier ministre, mais il avait refusé et quitte le pays début 2000, pourrait passer par des primaires au sein de son parti face à Jean-Louis Billon. Ce dernier a d’ores et déjà annoncé sa candidature lors d’une récente intervention près d’Abidjan.